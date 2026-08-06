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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός: Σε εξέλιξη η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης

 06.08.2026 - 09:13
Ανασχηματισμός: Σε εξέλιξη η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης

Πρεμιέρα με τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό που αποφάσισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν και επίσημα τα καθήκοντά τους, με την τελετή διαβεβαίωσης να πραγματοποιείται στις 9:00 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης και παραλαβής στα υπουργεία και τα υφυπουργεία που αλλάζουν ηγεσία. Στις 10:15 θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στις 11:00 στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 11:45 στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στις 12:30 στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Στη 13:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση.

Νέα Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναλαμβάνει η Ευανθία Τσολάκη, στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ορίζεται ο Χρίστος Σενέκης, ενώ τη θέση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας αναλαμβάνει η Τίνα Παύλου και τη θέση της Υφυπουργού Πολιτισμού η Κλέα Παπαέλληνα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε και σε νέους διορισμούς, με τον Ηλία Μυριάνθους να αναλαμβάνει Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, την Ειρήνη Πογιατζή Επίτροπος του Πολίτη και τον Παναγιώτη Παλατέ Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

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