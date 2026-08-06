Η ΕΔΕΚ στην κρισιμότερη καμπή της ιστορίας της- Από την κρίση ηγεσίας στη μάχη της 5ης Σεπτεμβρίου - Οι υποψήφιοι για την προεδρία

Η 5η Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία εσωκομματική εκλογική διαδικασία για την ΕΔΕΚ. Αποτελεί μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς το αποτέλεσμα για την ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος-μέχρι τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, όπου θα πραγματοποιηθεί το εκλογικό συνέδριο- αναμένεται να καθορίσει, και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ΕΔΕΚ σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.

Η αιφνίδια αποχώρηση του Νίκου Αναστασίου από την ηγεσία του κόμματος, ήρθε σε μια στιγμή, κατά την οποία η ΕΔΕΚ ήδη αντιμετώπιζε σοβαρές προκλήσεις. Η εσωκομματική ένταση, οι διαφωνίες γύρω από τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, οι αντιπαραθέσεις για τον τρόπο λήψης αποφάσεων και η εκλογική συρρίκνωση των τελευταίων χρόνων, είχαν δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Η αλλαγή ηγεσίας, δεν αποτέλεσε, επομένως, μια συνηθισμένη διαδικασία διαδοχής. Αντίθετα, λειτούργησε ως καταλύτης για μια ευρύτερη συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος: ποια είναι η θέση της ΕΔΕΚ στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, ποιο είναι το ιδεολογικό της στίγμα και κυρίως αν μπορεί να ξεπεράσει τις εσωτερικές συγκρούσεις που την ταλαιπωρούν.

Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο και η προσπάθεια επανεκκίνησης

Πριν από την προσφυγή στην κάλπη, για την ανάδειξη νέου προέδρου, η ΕΔΕΚ επιχείρησε να αντιμετωπίσει την κρίση μέσα από το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο. Το Συνέδριο, αποτέλεσε μια προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις, για μια νέα αρχή και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεννόησης, ανάμεσα στις διαφορετικές τάσεις του κόμματος.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, κινήθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: την αποκατάσταση της εσωκομματικής συνοχής, τη θεσμική αναδιοργάνωση, την οικονομική εξυγίανση και την πολιτική ανασυγκρότηση.

Μεταξύ άλλων, το Συνέδριο έθεσε ως προτεραιότητες την εφαρμογή διαδικασίας. για την άρση των διαγραφών, την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου και της μελέτης βιωσιμότητας του κόμματος, την προετοιμασία καταστατικού και ιδεολογικοπολιτικού συνεδρίου, καθώς και τη δημιουργία πενταμελούς επιτροπής, που θα υποστήριζε τον νέο πρόεδρο στην υλοποίηση των αποφάσεων.

Η εικόνα που επιχειρήθηκε να δοθεί, ήταν αυτή μιας ΕΔΕΚ που αναζητά την επανένωση και την επιστροφή σε μια πιο συλλογική λειτουργία. Ωστόσο, η πορεία που ακολούθησε, έδειξε ότι οι πληγές ήταν βαθύτερες και οι διαφωνίες περισσότερο σύνθετες.

Οι αποφάσεις που δημιούργησαν νέες εντάσεις

Παρά τις προσδοκίες ότι το Έκτακτο Συνέδριο θα λειτουργούσε ως σημείο καμπής, η συνέχεια δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Η εφαρμογή των αποφάσεων. εξελίχθηκε σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς διαφορετικές πλευρές του κόμματος έδωσαν διαφορετικές ερμηνείες για το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής τους.

Το ζήτημα των διαγραφών, η επαναφορά ή μη στελεχών, ο ρυθμός των αλλαγών και η λειτουργία των κομματικών οργάνων. επανέφεραν στην επιφάνεια την καχυποψία που είχε συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Έτσι, αντί η συζήτηση να μεταφερθεί αποκλειστικά στο πολιτικό μέλλον της ΕΔΕΚ, μεγάλο μέρος της δημόσιας αντιπαράθεσης. παρέμεινε προσηλωμένο σε εσωκομματικά ζητήματα, καταστατικές ερμηνείες και ζητήματα εμπιστοσύνης.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο στοίχημα του νέου προέδρου: να καταφέρει να μετατρέψει τις αποφάσεις του Συνεδρίου από διακηρύξεις σε πράξεις και να αποκαταστήσει την πολιτική λειτουργία ενός κόμματος. που για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε κατάσταση εσωστρέφειας.

Η μάχη των τεσσάρων υποψηφίων

Στη διαδικασία της 5ης Σεπτεμβρίου συμμετέχουν τέσσερις υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση για την επόμενη ημέρα της ΕΔΕΚ.

Την προεδρία διεκδικούν:

Κυριάκος Μαυρονικόλας

Μάριος Χαννίδης

Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

Γιώργος Κουττούκης

Η εκλογική μάχη δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα. Πίσω από κάθε υποψηφιότητα. υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς πρέπει να κινηθεί η ΕΔΕΚ: αν χρειάζεται περισσότερο συνέχεια με την υφιστάμενη πορεία. ή μια βαθύτερη ανανέωση σε πρόσωπα, δομές και πολιτικό λόγο.

Η αμφισβήτηση της υποψηφιότητας Σοφίας Χριστοδούλου και η απάντησή της

Η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση της προεκλογικής περιόδου αφορούσε την υποψηφιότητα της προέδρου της Νεολαίας ΕΔΕΚ, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή.

Μερίδα στελεχών, εξέφρασε προβληματισμούς κατά πόσο πληροί την προϋπόθεση του Άρθρου 38 του Καταστατικού, το οποίο προβλέπει ότι για τη διεκδίκηση της προεδρίας απαιτείται συνεχής και ενεργή παρουσία στην κομματική δράση τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η ίδια απάντησε στις αμφισβητήσεις, μέσω της εκπομπής «Πρωινή Επιθεώρηση» του ραδιοφώνου του «Πολίτη», υποστηρίζοντας ότι η πορεία της στην ΕΔΕΚ αποδεικνύει πως αναγνωρίζεται διαχρονικά, ως ενεργό μέλος του κόμματος.

Η επόμενη ημέρα και το υπαρξιακό ερώτημα της ΕΔΕΚ

Πέρα από την εκλογή νέου προέδρου, η ΕΔΕΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα βαθύτερο ερώτημα: ποια θα είναι η θέση της στο πολιτικό σκηνικό των επόμενων χρόνων.

Το κόμμα, καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσιμες προκλήσεις: την ανασύνδεση με τη βάση του, την οικονομική του βιωσιμότητα, την ανανέωση του πολιτικού του λόγου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό του.

Ο νέος πρόεδρος, θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για αλλαγή και στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής ταυτότητας ενός κόμματος με σημαντική παρουσία, στην πολιτική ζωή της Κύπρου.

Η κάλπη της 5ης Σεπτεμβρίου, επομένως, δεν θα αναδείξει απλώς έναν νέο αρχηγό. Θα αποτελέσει μια κρίσιμη δοκιμασία, για το κατά πόσο η ΕΔΕΚ μπορεί να αφήσει πίσω της την περίοδο των εσωτερικών συγκρούσεων και να περάσει σε μια νέα εποχή πολιτικής ανασύνταξης.

Το πραγματικό στοίχημα, δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει την προεδρία. Είναι αν η ΕΔΕΚ θα μπορέσει να ξαναβρεί τον πολιτικό της προσανατολισμό και να πείσει ότι εξακολουθεί να έχει ρόλο και λόγο ύπαρξης, στη σύγχρονη κυπριακή πολιτική πραγματικότητα.