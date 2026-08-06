Ανασχηματισμός: Σήμερα η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού

Η ΕΔΕΚ στην κρισιμότερη καμπή της ιστορίας της- Από την κρίση ηγεσίας στη μάχη της 5ης Σεπτεμβρίου - Οι υποψήφιοι για την προεδρία
Η 5η Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία εσωκομματική εκλογική διαδικασία για την ΕΔΕΚ. Αποτελεί μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς το αποτέλεσμα για την ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος-μέχρι τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, όπου θα πραγματοποιηθεί το εκλογικό συνέδριο- αναμένεται να καθορίσει, και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ΕΔΕΚ σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.