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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός: Σήμερα η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού

 06.08.2026 - 06:53
Ανασχηματισμός: Σήμερα η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού

Πραγματοποιείται στις 9.00 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης, μετά τον μίνι ανασχηματισμό που αποφάσισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης-παραλαβής. Συγκεκριμένα, στις 10.15 θα γίνει η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στις 11.00 στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 11.45 στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στις 12.30 στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

Την Τρίτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης. Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διορίστηκε η Ευανθία Τσολάκη, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο Χρίστος Σενέκης, Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η Τίνα Παύλου και Υφυπουργός Πολιτισμού η Κλέα Παπαέλληνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε επίσης να διορίσει Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων τον Ηλία Μυριάνθους, Επίτροπο του Πολίτη την Ειρήνη Πογιατζή και Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Παναγιώτη Παλατέ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση θα συνεδριάσει στη 13.00 το μεσημέρι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

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