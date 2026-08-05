Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες για το Κυπριακό – Οι νέες αιχμές Ερχιουρμάν

Η κυπριακή κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει άμεσα σε μια νέα συνάντηση 5+1, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση. Μιλώντας στην εκπομπή «Άλφα Καλοκαίρι», ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, εξέφρασε την αισιοδοξία της Λευκωσίας για τις επόμενες κινήσεις.

«Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να υπάρξουν αποτελέσματα. Χρόνος υπάρχει, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, και εμείς την έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν εμφανίστηκε επίσης θετικός στο ενδεχόμενο σύγκλησης νέας άτυπης διάσκεψης πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή θα πρέπει να προηγηθεί από ουσιαστική προεργασία.

Όπως είπε, η προετοιμασία θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και τη μεθοδολογία και τις βασικές πτυχές του Κυπριακού, ώστε μια νέα συνάντηση να έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

Η αντιπαράθεση για τα οδοφράγματα

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις ετοιμότητας, συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ποιος ευθύνεται για τη μη επίτευξη συμφωνίας στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ο κ. Ερχιουρμάν απέρριψε τον ισχυρισμό του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά απέρριψε πρόταση για ταυτόχρονο άνοιγμα των οδοφραγμάτων Μιας Μηλιάς και Αθηένου.

Όπως υποστήριξε, ουδέποτε είπε «όχι» σε πρόταση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ζήτησε να εξεταστεί στο πλαίσιο ενός συνολικού πακέτου. Εξήγησε ότι διαφωνεί επειδή, όπως είπε, αφαιρέθηκε από τη συζήτηση η Λουρουτζίνα και δεν έγινε αποδεκτή η δική του αντιπρόταση για τον δρόμο Άρσους–Πύλας. Όσον αφορά την Αθηένου, σημείωσε ότι οι διαφωνίες περιορίζονται σε τμήμα περίπου 3,3 χιλιομέτρων εντός της νεκρής ζώνης και όχι στην ουσία της πρότασης.

Παράλληλα, δήλωσε πως μετά την επίσκεψη Γκουτέρες εμφανίζεται πιο αισιόδοξος για την πορεία της διαδικασίας.

Διαφωνίες και για το πλαίσιο των συνομιλιών

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι, κατά την άποψή του, μια νέα άτυπη πενταμερής δεν συνεπάγεται αυτόματα επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Επανέλαβε επίσης ότι εξακολουθεί να απορρίπτει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί αποκλειστικά στο συμφωνημένο πλαίσιο.

Νέα συνάντηση στις 26 Αυγούστου

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι δύο ηγέτες έχουν ήδη συμφωνήσει να συναντηθούν εκ νέου στις 26 Αυγούστου, στις 4 το απόγευμα.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν στη συνάντηση θα συμμετάσχει η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και κατά πόσο θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στα ζητήματα που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Ο κ. Ερχιουρμάν αποκάλυψε ακόμη ότι έχει εισηγηθεί οι δύο ηγέτες να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη ξεκινήσει προπαρασκευαστικές επαφές με στόχο την επαναβεβαίωση των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί κατά το παρελθόν, ως βάση για την επόμενη φάση των διαβουλεύσεων.