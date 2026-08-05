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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε τον δεύτερο τη τάξει του ΔΗΚΟ, για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 05.08.2026 - 13:45
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε τον δεύτερο τη τάξει του ΔΗΚΟ, για τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του

Ο διορισμός του μέχρι πρότινος Επιτρόπου του Πολίτη, Παναγιώτη Παλατέ, στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν πέρασε απαρατήρητος.

Ο Παναγιώτης Παλατές, ο οποίος διετέλεσε Βοηθός Γενικός Οργανωτικός του ΔΗΚΟ, θεωρείται μία ισχυρή προσωπικότητα. Όσοι τον γνωρίζουν, τον χαρακτηρίζουν ως «ήρεμη δύναμη», ενώ σημειώνουν ότι δεν είναι άνθρωπος της προβολής.

Σύμφωνα με πηγές από το ΔΗΚΟ, η τοποθέτησή του στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκάλεσε ιδιαίτερη ικανοποίηση στην ηγεσία του κόμματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο ThemaOnline, παρά τα δημοσιεύματα, που θέλουν στελέχη του ΔΗΚΟ να εκφράζουν την άποψη ότι ανέμεναν μεγαλύτερη εκπροσώπηση του κόμματος στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, η όποια διαφορετική άποψη είναι απολύτως σεβαστή.

Την ίδια ώρα, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο για την υπουργοποίηση κορυφαίων στελεχών του κόμματο, όσο και για την παραμονή του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, στη θέση του.

Παράλληλα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχάρη τους δύο νέους υπουργούς, Ευανθία Τσολάκη και Χρίστο Σενέκη, ενώ ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι οι προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της χώρας απαιτούν ενότητα, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα.

Το ενδιαφέρον του ΔΗΚΟ στρέφεται πλέον στους επικείμενους διορισμούς στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, οι οποίοι αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα εκτιμά ότι θα έχει ισχυρή εκπροσώπηση και σε αυτούς τους διορισμούς.

 

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