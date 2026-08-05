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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Ο ΟΗΕ επαναβεβαιώνει τις συγκλίσεις ενόψει νέας διευρυμένης συνάντησης - Σε εξέλιξη η προεργασία

 05.08.2026 - 13:07
Κυπριακό: Ο ΟΗΕ επαναβεβαιώνει τις συγκλίσεις ενόψει νέας διευρυμένης συνάντησης - Σε εξέλιξη η προεργασία

Σε εξέλιξη βρίσκεται προεργασία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, με βάση τις συγκλίσεις που υπάρχουν, με στόχο αυτές να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση η επανέναρξη των συνομιλιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στην προεργασία συμμετέχει και συνταγματολόγος στην ομάδα του ΟΗΕ, ο οποίος εργάζεται μαζί με τη Γραμματεία του ΟΗΕ για να επαναβεβαιωθούν οι συγκλίσεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες «αυτό που γίνεται είναι μια προεργασία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών με βάση τις συγκλίσεις. Το σκεπτικό είναι μετά από αυτή την προεργασία, αυτές οι συγκλίσεις να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα αποφασιστεί στην επόμενη διευρυμένη η επανέναρξη συνομιλιών».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ομάδα του ΟΗΕ υπάρχει και συνταγματολόγος όπως και άλλοι εμπειρογνώμονες διεθνούς δικαίου. Ο συνταγματολόγος εργάζεται για το θέμα που του ανατέθηκε από τη Γραμματεία του ΟΗΕ αλλά δεν παρευρίσκεται σε συναντήσεις στην Κύπρο.

Κατά τις πληροφορίες, «συγκλίσεις πάνω σε πάρα πολλά θέματα υπάρχουν» και εφόσον επαναβεβαιωθούν,  τότε εκτιμάται ότι η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί πάνω στα θέματα τα οποία απομένουν για να υπάρξει «συνολικό τελικό αποτέλεσμα».

Ως προς την επιμονή της τουρκικής πλευράς για λύση δύο κρατών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τουρκία εμμένει στη θέση αυτή και συνεχίζει να το λέει στις δημόσιες δηλώσεις της.

Αναφορικά με την συνάντηση των δύο ηγετών που ανακοινώθηκε σήμερα, Τετάρτη για τις 26 Αυγούστου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τότε θα γίνει μια προεργασία για να μπορέσουν οι ηγέτες να βασιστούν πάνω στην προεργασία αυτή για να προωθηθούν περισσότερο οι συζητήσεις.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν επίκειται κάποια συνάντηση τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η περίοδος της ΓΣ του ΟΗΕ θεωρείται πολυάσχολη και γίνονται συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Αναμένεται ότι θα γίνει γνωστό στο επόμενο διάστημα κατά πόσο υπάρχει κάποια σκέψη χρονολογικά ο προγραμματισμός των επόμενων βημάτων να είναι κοντά στις ημερομηνίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου ή σε άλλο χρόνο ο οποίος θα θεωρηθεί ότι είναι πιο βολικός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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