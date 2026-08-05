Οι επιχειρήσεις των 90 ημερών: Το μεγάλο στοίχημα που κρίνει ολόκληρη τη χρονιά

Για τους περισσότερους, το κυπριακό καλοκαίρι είναι συνώνυμο των διακοπών, της θάλασσας και της ξεγνοιασιάς. Για εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζομένους, όμως, είναι η πιο κρίσιμη περίοδος της χρονιάς. Μέσα σε περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες θα πρέπει να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου εισοδήματός τους, να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν και την επόμενη τουριστική περίοδο.

Το κυπριακό καλοκαίρι δεν αποτελεί μόνο την κορύφωση της τουριστικής δραστηριότητας. Είναι η περίοδος κατά την οποία κινείται ένας ολόκληρος κύκλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στις παραλιακές περιοχές. Από τα beach bars και τα παγωτατζίδικα μέχρι τις επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, τις σχολές καταδύσεων, τις ενοικιάσεις σκαφών και τις παραλιακές καντίνες, δεκάδες επαγγελματικοί κλάδοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της θερινής σεζόν.

Η πραγματικότητα αυτή συνοδεύεται από σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο. Μια περίοδος κακοκαιρίας, η μείωση των τουριστικών αφίξεων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις ή η περιορισμένη καταναλωτική δαπάνη μπορούν να επηρεάσουν αισθητά τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης, καθώς οι δυνατότητες αναπλήρωσης των απωλειών μέσα στη χρονιά είναι περιορισμένες.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν τελειώσει η τουριστική περίοδος; Πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο καλοκαίρι και τι σημαίνει στην πράξη να πρέπει να «βγάλεις» ολόκληρη τη χρονιά μέσα σε λίγους μήνες; Πίσω από την εικόνα των γεμάτων παραλιών βρίσκεται μια λιγότερο ορατή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική πλευρά της κυπριακής οικονομίας.

Περισσότερο από τουρισμός

Το καλοκαίρι δεν γεμίζουν μόνο οι παραλίες. Γεμίζουν και τα ταμεία μιας ολόκληρης αλυσίδας επιχειρήσεων που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Κύπρος υποδέχθηκε το 2025 περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες, με τη συντριπτική πλειονότητα να ταξιδεύει στο νησί για διακοπές. Η αυξημένη τουριστική κίνηση μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες αναψυχής, θαλάσσιες δραστηριότητες, εστίαση και κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται κατά μήκος των παραλιών.

Για τους περισσότερους επισκέπτες, όλα αυτά αποτελούν μέρος της εμπειρίας των διακοπών.

Για τους επαγγελματίες του κλάδου, όμως, είναι το διάστημα μέσα στο οποίο θα δημιουργηθεί ο κύριος όγκος του ετήσιου εισοδήματός τους.

Η Κύπρος σε αριθμούς

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς, όμως, υπάρχει μια πραγματικότητα που σπάνια γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Η οικονομία των παραλιών δεν αφορά μόνο όσους βλέπουμε καθημερινά να εργάζονται στην άμμο. Απασχολεί ένα πολύ μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρήσεων και εργαζομένων, που ζει και αναπνέει με τον ίδιο ρυθμό: αυτόν της τουριστικής σεζόν.

Οι επιχειρήσεις που... έχουν ημερομηνία λήξης

Όταν γίνεται λόγος για εποχικές επιχειρήσεις, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στα beach bars ή στα παγωτατζίδικα.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη.

Γύρω από τις παραλίες της Κύπρου έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά από τα τέλη της άνοιξης μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.

Μερικές από αυτές παραμένουν ανοιχτές για λίγες ακόμη εβδομάδες, όμως για τις περισσότερες η ουσιαστική περίοδος λειτουργίας δεν ξεπερνά τους τρεις ή τέσσερις μήνες.

Επιχειρήσεις που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο καλοκαίρι

Παραθαλάσσια παγωτατζίδικα

Beach bars και beach clubs

Επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ (jet ski, parasailing, flyboard, banana boat, SUP, κανό)

Εταιρείες ημερήσιων εκδρομών με σκάφη

Ενοικιάσεις ταχύπλοων και σκαφών αναψυχής

Σχολές καταδύσεων

Υπαίθρια θαλάσσια πάρκα

Ενοικιάσεις ξαπλωστρών και ομπρελών

Παραλιακές καντίνες και snack bars

Καταστήματα με είδη παραλίας

Τουριστικά περίπτερα

Ενοικιάσεις ποδηλάτων και ηλεκτρικών scooter σε τουριστικές περιοχές

Κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να φαίνεται ανεξάρτητη, όμως στην πραγματικότητα αποτελεί μέρος της ίδιας οικονομικής αλυσίδας.

Όσο περισσότερος είναι ο κόσμος στις παραλίες, τόσο περισσότερη δουλειά υπάρχει για όλους.

Πίσω από κάθε επιχείρηση υπάρχουν άνθρωποι

Όταν πέφτει ο ήλιος και οι παραλίες γεμίζουν ακόμη περισσότερο, οι περισσότεροι βλέπουμε μόνο την εικόνα: τα γεμάτα beach bars, τις βόλτες με jet ski, τις παρέες που απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα.

Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι που γνωρίζουν ότι οι μήνες αυτοί είναι οι πιο απαιτητικοί, αλλά και οι πιο καθοριστικοί της χρονιάς.

Για πολλούς από αυτούς, το τέλος της τουριστικής περιόδου σημαίνει και το τέλος της εργασίας τους.

Ανάμεσά τους βρίσκονται:

Ναυαγοσώστες

Εκπαιδευτές θαλάσσιων σπορ

Χειριστές jet ski

Κυβερνήτες και πλήρωμα τουριστικών σκαφών

Εκπαιδευτές καταδύσεων

Προσωπικό beach bars

Εποχικοί μπάρμαν και σερβιτόροι

Πωλητές παγωτού

Προσωπικό καντινών

Υπάλληλοι τουριστικών περιπτέρων

Για όλους αυτούς, το ημερολόγιο δεν χωρίζεται σε τέσσερις εποχές.

Χωρίζεται σε δύο.

Στη σεζόν και στην αναμονή για την επόμενη.

Το ημερολόγιο ενός εποχικού επιχειρηματία

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η χρονιά χωρίζεται σε δώδεκα μήνες.

Για έναν εποχικό επιχειρηματία, όμως, η χρονιά χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο περιόδους: τη σεζόν και την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν.

Το καλοκαίρι είναι η περίοδος της έντασης. Οι ημέρες ξεκινούν νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες πελάτες, να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις, να διαχειριστούν εξοπλισμό, προσωπικό και προμήθειες, γνωρίζοντας πως κάθε ημέρα που χάνεται δύσκολα αναπληρώνεται.

Ο χειμώνας, αντίθετα, δεν είναι περίοδος ξεκούρασης. Είναι η περίοδος κατά την οποία οργανώνεται η επόμενη χρονιά.

Πώς κυλά ένας χρόνος για μια εποχική επιχείρηση

Τι πληρώνει το καλοκαίρι;

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι η αντίληψη ότι μια επιχείρηση που γεμίζει καθημερινά το καλοκαίρι αποκομίζει αυτόματα μεγάλα κέρδη.

Στην πραγματικότητα, τα έσοδα της θερινής περιόδου καλούνται να καλύψουν έξοδα που εκτείνονται σε ολόκληρο τον χρόνο.

Τα χρήματα της σεζόν χρηματοδοτούν:

-Μισθούς προσωπικού

-Ενοίκια και κοινόχρηστα

-Εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

-Φόρους και άλλες κρατικές υποχρεώσεις

-Ασφάλειες εγκαταστάσεων, σκαφών και εξοπλισμού

-Συντήρηση μηχανών, jet ski, σκαφών και λοιπού εξοπλισμού

-Αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού

-Ανανέωση αδειών λειτουργίας

-Αποθήκευση εξοπλισμού κατά τους χειμερινούς μήνες

-Την προετοιμασία για την επόμενη τουριστική περίοδο

Με λίγα λόγια, οι περίπου 90 ημέρες λειτουργίας καλούνται να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης για ολόκληρο τον χρόνο.

Ο χάρτης της εποχικής οικονομίας

Η εποχική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι ίδια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Κάθε παραλιακή επαρχία έχει αναπτύξει τον δικό της χαρακτήρα, ανάλογα με το τουριστικό της προϊόν, τις υποδομές και το είδος των επισκεπτών που προσελκύει.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του αριθμού των εποχικών επιχειρήσεων ανά επαρχία, είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους βρίσκεται στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση.

Οι οργανωμένες παραλίες: Εκεί όπου «χτυπά» η καλοκαιρινή οικονομία

Η Κύπρος διαθέτει περίπου 160 οργανωμένες παραλίες, οι οποίες αποτελούν τον βασικό χώρο δραστηριοποίησης εκατοντάδων εποχικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για παραλίες όπου λειτουργούν νόμιμα υπηρεσίες και εγκαταστάσεις όπως ξαπλώστρες, ομπρέλες, ναυαγοσωστική κάλυψη, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, καντίνες, περίπτερα και άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

Στις ίδιες παραλίες λειτουργούν και 113 ναυαγοσωστικοί πύργοι, οι οποίοι στελεχώνονται κάθε καλοκαίρι με εποχικούς ναυαγοσώστες για την ασφάλεια των λουομένων.

Δεν είναι τυχαίο ότι γύρω από τις οργανωμένες παραλίες έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο οικονομικό οικοσύστημα, το οποίο δημιουργεί θέσεις εργασίας και στηρίζει δεκάδες επαγγέλματα, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Πίσω από μια ξαπλώστρα κρύβεται μια ολόκληρη αλυσίδα

Ο επισκέπτης βλέπει μόνο το τελικό αποτέλεσμα.

Τη ξαπλώστρα που νοικιάζει.

Το jet ski που περνά μπροστά του.

Το κοκτέιλ που φτάνει στο τραπέζι του.

Το παγωτό που αγοράζει καθώς περπατά στην παραλία.

Πίσω από αυτές τις απλές καθημερινές εικόνες, όμως, βρίσκεται μια αλυσίδα ανθρώπων που σπάνια γίνεται αντιληπτή.

Προμηθευτές, τεχνικοί, συνεργεία συντήρησης, λογιστές, μεταφορείς, εταιρείες καθαρισμού, ασφαλιστές, μηχανικοί σκαφών και δεκάδες ακόμη επαγγελματίες εργάζονται ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια της σύντομης θερινής περιόδου.

Με άλλα λόγια, η οικονομία της παραλίας δεν σταματά στην άμμο. Απλώνεται πολύ πιο μακριά, επηρεάζοντας έναν ολόκληρο κύκλο επαγγελμάτων που εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από την επιτυχία της τουριστικής σεζόν.

Η άλλη όψη της σεζόν

Αρκούν μερικές ημέρες για να αλλάξουν τα δεδομένα μιας ολόκληρης χρονιάς.

Για μια επιχείρηση που λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, κάθε ημέρα με μειωμένη κίνηση σημαίνει χαμένο εισόδημα που δύσκολα αναπληρώνεται. Σε αντίθεση με άλλους κλάδους της οικονομίας, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μεταφερθεί ο τζίρος στον επόμενο μήνα ή να καλυφθούν οι απώλειες αργότερα μέσα στη χρονιά.

Μια εβδομάδα κακοκαιρίας, ένας παρατεταμένος καύσωνας που κρατά τον κόσμο μακριά από τις παραλίες ή μια αισθητή μείωση στις αφίξεις των τουριστών μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα μιας ολόκληρης σεζόν.

Και όσο πιο σύντομη είναι η περίοδος λειτουργίας μιας επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτησή της από παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για μια εποχική επιχείρηση

-Παρατεταμένη κακοκαιρία.

-Έντονοι καύσωνες που περιορίζουν τις υπαίθριες δραστηριότητες.

-Μειωμένες αφίξεις τουριστών.

-Γεωπολιτικές κρίσεις ή πολεμικές συγκρούσεις που επηρεάζουν τα ταξίδια.

-Ακυρώσεις ή μειώσεις αεροπορικών πτήσεων.

-Αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών.

-Μειωμένη καταναλωτική δαπάνη των επισκεπτών.

Περισσότερο από μια καλοκαιρινή δουλειά

Συχνά αντιμετωπίζουμε αυτές τις δραστηριότητες ως «καλοκαιρινές δουλειές». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για επιχειρήσεις που απαιτούν προγραμματισμό, επενδύσεις, αδειοδοτήσεις, εξειδικευμένο προσωπικό και σημαντικό οικονομικό ρίσκο.

Πίσω από μια βόλτα με jet ski ή ένα παγωτό στην παραλία βρίσκονται μήνες προετοιμασίας, συντήρησης εξοπλισμού, προσλήψεων, εκπαίδευσης προσωπικού και διαχείρισης εξόδων που συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και όταν η επιχείρηση παραμένει κλειστή.

Αυτό είναι και το παράδοξο της εποχικής επιχειρηματικότητας: η πιο σύντομη περίοδος του χρόνου είναι ταυτόχρονα και η πιο καθοριστική.

Την επόμενη φορά που θα απλώσετε την πετσέτα σας σε μια οργανωμένη παραλία, θα παραγγείλετε έναν καφέ σε ένα beach bar, θα νοικιάσετε μια ξαπλώστρα ή θα επιλέξετε μια βόλτα με jet ski, ίσως αξίζει να δείτε την εικόνα λίγο διαφορετικά.

Πίσω από αυτές τις μικρές στιγμές των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται μια ολόκληρη οικονομία που δουλεύει με διαφορετικό ημερολόγιο.

Μια οικονομία που ξεκινά να προετοιμάζεται μήνες πριν εμφανιστούν οι πρώτοι λουόμενοι, κορυφώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες και στη συνέχεια περνά ξανά σε μια μακρά περίοδο αναμονής και προετοιμασίας.

Για τους περισσότερους, το καλοκαίρι είναι μια εποχή ξεκούρασης.

Για χιλιάδες εργαζομένους και εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο, όμως, είναι οι περίπου 90 ημέρες που θα καθορίσουν όχι μόνο τη φετινή τους χρονιά, αλλά και την επόμενη.

Ίσως τελικά η μεγαλύτερη αξία του κυπριακού καλοκαιριού να μην βρίσκεται μόνο στις παραλίες ή στον ήλιο, αλλά στους ανθρώπους που εργάζονται αθόρυβα για να μπορούν εκατομμύρια επισκέπτες να απολαμβάνουν αυτή την εμπειρία, γνωρίζοντας ότι μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες κρίνεται η βιωσιμότητα της δικής τους επιχείρησης.