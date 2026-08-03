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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μεταρρύθμιση - «Κλειδώνουν» οι αλλαγές στις συντάξεις

 03.08.2026 - 12:31
Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μεταρρύθμιση - «Κλειδώνουν» οι αλλαγές στις συντάξεις

Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 19 και 28 Αυγούστου, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάξει σύγκλιση πριν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή.

Η μεταρρύθμιση αφορά τόσο τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή το δημόσιο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και τον δεύτερο, που περιλαμβάνει τα Ταμεία Προνοίας και τα επαγγελματικά σχέδια.

Η ΣΕΚ προτείνει τη δημιουργία ενός νέου, οριζόντιου και υποχρεωτικού Ταμείου Προνοίας, αφού το 35% των συνταξιούχων βρίσκεται κοντά στο όριο της φτώχειας, ενώ ανοικτό παραμένει και το ζήτημα της προσαρμογής του πέναλτι 12% για την πρόωρη συνταξιοδότηση.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

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