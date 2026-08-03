Ο Γιάννης Καρούσος υψώνει τείχος απέναντι στον ανασχηματισμό - Μήνυμα προς τα στελέχη του ΔΗΣΥ Χρίστο Αγγελίδη και Τίνα Παύλου - Αιχμές προς τον ΠτΔ

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, με αφορμή τις πληροφορίες που φέρουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρεί στην αξιοποίηση στελεχών του κόμματος, στον επικείμενο ανασχηματισμό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», ο κ. Καρούσος ξεκαθάρισε ότι η θέση της Πινδάρου είναι πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται στην αντιπολίτευση και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πολιτικός χώρος, για συμμετοχή στελεχών του στη σημερινή κυβέρνηση. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΔΗΣΥ και Προεδρικού.

Οι αναφορές του, είχαν σαφή αποδέκτη τις πληροφορίες που θέλουν τον Χρίστο Αγγελίδη και την Τίνα Παύλου να βρίσκονται ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται για το νέο κυβερνητικό σχήμα. Χωρίς να αμφισβητεί την προσωπική τους πορεία, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ έστειλε δημόσιο μήνυμα, ότι τα στελέχη της παράταξης οφείλουν να σταθούν στο ύψος της εμπιστοσύνης που έλαβαν από τους ψηφοφόρους του κόμματος και να σεβαστούν τις συλλογικές, αποφάσεις του.

Ιδιαίτερη αναφορά,έκανε στον Χρίστο Αγγελίδη, σημειώνοντας ότι το πολιτικό και οικογενειακό του όνομα φέρει ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, αφήνοντας να εννοηθεί πως μια αποδοχή κυβερνητικού αξιώματος αυτή τη χρονική στιγμή, θα αποτελούσε λανθασμένη πολιτική επιλογή.

Ο κ. Καρούσος άφησε, παράλληλα, αιχμές και προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να αναζητά πρόσωπα από ένα κόμμα που έχει επιλέξει να ασκεί αντιπολίτευση. Όπως ανέφερε, ο αμοιβαίος σεβασμός στις πολιτικές επιλογές και στους θεσμικούς ρόλους αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, άφησε επίσης να διαφανεί, ότι το κόμμα εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει πιο δυναμική αντιπολιτευτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι μέχρι σήμερα επέδειξε μεγαλύτερη πολιτική ανοχή, από όση δικαιολογούσαν οι συνθήκες.

Οι τοποθετήσεις του καταγράφονται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, γύρω από τον επικείμενο ανασχηματισμό και αναμένεται να επηρεάσουν το εσωκομματικό κλίμα, στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ιδιαίτερα εφόσον οι πληροφορίες περί υπουργοποίησης στελεχών του κόμματος, επιβεβαιωθούν τις επόμενες ώρες.