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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός: «Σεισμός» σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ από τις διαρροές ονομάτων – Ο εκνευρισμός και οι εσωκομματικές κόντρες

 02.08.2026 - 20:41
Ανασχηματισμός: «Σεισμός» σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ από τις διαρροές ονομάτων – Ο εκνευρισμός και οι εσωκομματικές κόντρες

Δονήσεις πολλών Ρίχτερ, προκαλεί στα κόμματα, η διαρροή των ονομάτων για τον επικείμενο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Ειδικά σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελίο Ειδήσεων του Alpha, στην Πινδάρου, τα ονόματα της Τίνας Παύλου για το Υπουργείο Υγείας, και του Χρίστου Αγγελίδη, για το Υφυπουργείο Τουρισμού, σήμαναν… συναγερμό.

Την ώρα μάλιστα που στο κόμμα, η ηγεσία προχωρούσε σε σχεδιασμούς σκιώδους Υπουργικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Μαρίνας Οικονομίδου, στον Alpha της Κυριακής, ειδικά η διαρροή του ονόματος της Τίνας Παύλου, αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, παρά το γεγονός ότι η ίδια φαινόταν να φλερτάρει πριν από καιρό, με τη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη.

Ο εκνευρισμός αναδεικνύεται και στη νέα ανάρτηση του Αντιπροέδρου του κόμματος, Γιάννη Καρούσου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί και πριν από μερικά 24ωρα.

«Όσα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, ακούγονται δημόσια για συμμετοχή στον επικείμενο ανασχηματισμό, δεν μπορούν να συνεχίσουν να σιωπούν. Αν ενδιαφέρονται, ας έχουν το θάρρος να το δηλώσουν δημόσια. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα ήταν μια στάση πολιτικής συνέπειας και σεβασμού», σημείωσε ο Γιάννης Καρούσος, Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ

Χαμός στο ΔΗΚΟ

Και αν στον ΔΗΣΥ, υπάρχει εκνευρισμός, στο ΔΗΚΟ… βγαίνουν μαχαίρια.

Σύμφωνα πάντα με τον Alpha της Κυριακής, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ έθεσε ενώπιον της γραμματείας, την πρόταση όπως ζητήσουν επιπλέον υπουργείο -πέραν του υπουργείου γεωργίας και του ενός υφυπουργείου που ήδη του υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, και για τα οποία φαίνεται να προορίζονται οι Χρίστος Σενέκκης και Εύη Τσολάκη.

Ωστόσο, η πρόταση Παπαδόπουλου, απορρίφθηκε από τους αντιπροέδρους του κόμματος, που είναι και Υπουργοί στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, Μιχάλη Δαμιανού και Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, οι οποίοι στηρίχθηκαν και από άλλα μέλη της Γραμματείας.

Τους Πανίκο Λεωνίδου, Χρύσανθο Σαββίδη και Γιώργο Σολωμού.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Μαρίνας Οικονομίδου, το εν λόγω συμβάν καταδεικνύει πώς ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ έχει πλέον εγκλωβιστεί στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και πως το ενδεχόμενο εξόδου- όσο και αν ο ίδιος το επιθυμεί ανοικτά πλέον- όπως και η μη στήριξη Χριστοδουλίδη για επανεκλογή, θα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.

Παρά τη θύελλα δημοσιευμάτων και ονομάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιμένει πως…δεν έφτασε ακόμη η ώρα του ανασχηματισμού.

«Είπα και χθες, να το επαναλάβω και σήμερα. Δεν εξαγγέλλονται οι ανασχηματισμοί. Οι ανασχηματισμοί ανακοινώνονται. Διαβάζω και εγώ πάρα πολλά, δεν είναι τώρα που τα διαβάζω, έχει δύο μήνες που τα διαβάζω. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης

Δείτε το ρεπορτάζ:

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