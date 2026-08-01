Αναφορές για τουρκικά drones πάνω από την αντικατοχική εκδήλωση στη Δερύνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς υπερπτήσεις πάνω από την περιοχή της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να γίνουν διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις.

Η συγκέντρωση στα κατεχόμενα διοργανώθηκε με αφορμή την 1η Αυγούστου, ημέρα που στην Τουρκία συνδέεται με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Από τον χώρο μεταδίδονταν σε υψηλή ένταση τουρκικά τραγούδια, τα οποία ακούγονταν και στην αντικατοχική εκδήλωση.

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