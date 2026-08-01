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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Η ζέστη πατάει «γκάζι» την Κυριακή – Νέα κίτρινη προειδοποίηση

 01.08.2026 - 17:04
Καιρός: Η ζέστη πατάει «γκάζι» την Κυριακή – Νέα κίτρινη προειδοποίηση

Σε ισχύ θα βρίσκεται την Κυριακή, 2 Αυγούστου, κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση θα ισχύει από τις 14:00 έως τις 16:30, καθώς κατά τις απογευματινές ώρες ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

 

Ο Καιρός

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 31 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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