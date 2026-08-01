Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 1 Αυγουστού

Η «Αλήθεια» κάτω από τον τίτλο «Μετά τις αποκαλύψεις παραδέχτηκαν την εκπαίδευση» γράφει στο κύριο της θέμα για την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό πως ο Αρχηγός αποκάλυψε πως επρόκειτο για εκπαίδευση προγραμματισμένη από καιρό με συμμαχική χώρα. Αλλού, γράφει για την υπόθεση του VideoGate πως ο ανακριτής Πασχαλίδης παραδέχθηκε χθες στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, λάθος, ενώ η ΝΥ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διώξεων. Σε άλλο θέμα γράφει για προειδοποίηση κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας από ΡΑΕΚ και ΑΗΚ για ενεργειακή τρύπα 750 MW.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Τρεις πρωταγωνιστές στην εκκίνηση της κούρσας», γράφει για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 και πως στην αφετηρία των Προεδρικών βρίσκονται Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Αννίτα Δημητρίου. Σε άλλο θέμα αναφέρει πως αναταραχή στην Ευρώπη προκάλεσε η είσοδος 60 χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα, δημοσιεύοντας και φωτογραφία. Αλλού, γράφει για διπλή απολογία για την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό που προκάλεσε η άσκηση της ΕΦ.

Ο «Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Ράβε-ξήλωνε με ανασχηματισμό», γράφει στο κύριο του θέμα πως πέφτουν νέα ονόματα στο τραπέζι, όπως αυτά της Τίνας Παύλου, Εύης Τσολάκη και Χρίστου Σενέκη αλλά υπάρχει δυστοκία στην ανακοίνωση. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει φωτογραφία από τις μάχες με τις φλόγες στην Ελλάδα και γράφει ότι μέσω θαλάσσης διασώθηκαν στη Βοιωτία. Αλλού, γράφει πως επανέρχονται τα ονόματα των γονέων στις νέες ταυτότητες.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ενεργειακό χάος με κίνδυνο για τη μισή παραγωγή», αναφέρεται στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας χθες και γράφει πως το χάσμα ανάμεσα στις προωθούμενες λύσεις για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και στις προωθούμενες λύσεις παραμένει μεγάλο. Αλλού, γράφει για το βαρύ κόστος των διακοπών για τις οικογένειες στην Κύπρο. Σε άλλο θέμα, γράφει ότι βαθαίνει το σκοτάδι γύρω από το videogate και ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail” γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Συγνώμη του στρατού για την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό», πως Αρχηγός της ΕΦ και Υπουργός Άμυνας απολογήθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από άσκηση στο πεδίο Βολής του Καλού Χωριού. Αλλού, γράφει για τη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής που συζήτησε το θέμα της ενεργειακής επάρκειας. Σε άλλο της θέμα γράφει για το βανδαλισμό διαφημιστικής πινακίδας Ισραηλίτη πολιτικού στην Κύπρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ