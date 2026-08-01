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ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτική νύχτα στο Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν σπίτια - Απεγκλωβισμοί από την παραλία - Επιχειρούν τα εναέρια μέσα

 01.08.2026 - 08:43
Εφιαλτική νύχτα στο Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν σπίτια - Απεγκλωβισμοί από την παραλία - Επιχειρούν τα εναέρια μέσα

Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βοιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές.

Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου το 112 ήχησε και στη Δομβραίνα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον τρία σπίτια παραδόθηκαν στην πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μαίνεται και στις Νερατζιές Αιγιάλειας, στην Αχαϊα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα. 

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Πόρτο Γερμενό

Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού Βιλίων, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Είχε προηγηθεί, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, μεγάλη αναζωπύρωση. Οι θυελλώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση, ωθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις κατοικίες έχουν καεί.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία, με μέτωπα στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, κινήθηκε προς τα διοικητικά όρια της Αττικής, απειλώντας το Προσήλι, το Πόρτο Γερμενό και γειτονικούς παραλιακούς οικισμούς.

Νέα εκκένωση στη Δομβραίνα – Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112

Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβραίνα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από περιοχές της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής.

Όσοι βρίσκονταν στο Πόρτο Γερμενό κλήθηκαν να κινηθούν προς το λιμάνι, ενώ στους κατοίκους του Μύτικα δόθηκε οδηγία να απομακρυνθούν προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι.

 



Ακολούθησε μήνυμα για την Ψάθα, με τους πολίτες να καλούνται να κατευθυνθούν προς το Αλεποχώρι.



Νωρίτερα είχαν εκδοθεί εντολές απομάκρυνσης από το Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό προς τη Μάνδρα, καθώς και από την Ξηρονομή, τον Άγιο Νικόλαο, την Αλυκή και τον Άγιο Βασίλειο.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη θάλασσα

Στον Άγιο Βασίλειο, όπου η πυρκαγιά έφτασε έως την ακτογραμμή και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διά θαλάσσης.

Συνολικά 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία με τη συνδρομή πλοίου και ταχύπλοου του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτών μέσων του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.

Τα μέτωπα της Βοιωτίας χαρακτηρίστηκαν από την Πυροσβεστική ως τα δυσκολότερα της Παρασκευής, εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι προκαλούσαν συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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