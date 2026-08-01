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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 10 πρόσωπα για απόπειρα φόνου, ναρκωτικά και παράνομη παραμονή

 01.08.2026 - 08:51
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 10 πρόσωπα για απόπειρα φόνου, ναρκωτικά και παράνομη παραμονή

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, απόπειρα φόνου, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαγωγή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 590 οχήματα και ελέγχθηκαν 788 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 43 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 382 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 51 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 320 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 21 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκε επίσης ένας έλεγχος ναρκοτέστ με θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 20 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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