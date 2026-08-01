Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 25 Ιουλίου

Σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν, μεταξύ άλλων, η Άννα, η Ευπραξία, η Ολυμπία και τα συγγενικά τους ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κοίμηση της Αγίας Άννας, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και τη μνήμη της Οσίας Ευπραξίας και της Οσίας Ολυμπιάδας της Διακόνισσας.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιουλίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη

ΆνναΜαρία, Άννα-Μαρία

Ευπράξιος, Εύπραξος, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Έφη

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ερμόλαος, Ερμολία, Λία

Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης

Έρση

Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 25 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κοίμηση της Αγίας Άννας, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, την Οσία Ολυμπιάδα τη Διακόνισσα, την Οσία Ευπραξία, τους 165 Πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου, τους Αγίους Σάκτο, Ματούρο, Άτταλο και Βλανδίνα, τον Άγιο Ηλία Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τον Όσιο Γρηγόριο Καλλίδη, τον Όσιο Μακάριο Ζελτοβόδα τον Θαυματουργό, τον Άγιο Ζαχαρία Επίσκοπο Λευκάδος και τον Άγιο Θεόδωρο Επίσκοπο Γορτύνης.

Αγία Άννα: Η μητέρα της Θεοτόκου και η εορτή της 25ης Ιουλίου

Η Αγία Άννα κατέχει ιδιαίτερη θέση στην εκκλησιαστική παράδοση ως μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου και γιαγιά του Ιησού Χριστού. Οι πληροφορίες για τη ζωή της προέρχονται κυρίως από την εκκλησιαστική παράδοση και από μεταγενέστερα χριστιανικά κείμενα.

Σύμφωνα με την παράδοση, πατέρας της ήταν ο ιερέας Ματθάν και μητέρα της η Μαρία. Η Άννα παντρεύτηκε τον Ιωακείμ στη Γαλιλαία και απέκτησαν μία κόρη, την Παρθένο Μαρία.

Μετά τη γέννηση και την ανατροφή της Θεοτόκου, η Αγία Άννα φέρεται να αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής της στην προσευχή, στη νηστεία και στην προσφορά προς τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η παράδοση αναφέρει ότι πέθανε ειρηνικά.

Η λέξη «Κοίμηση» χρησιμοποιείται στην εκκλησιαστική γλώσσα για τον θάνατο ενός Αγίου. Η Κοίμηση της Αγίας Άννας τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Ιουλίου και αποτελεί σταθερή εορτή του ορθόδοξου εορτολογίου.

Η τιμή προς την Αγία Άννα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Τον 6ο αιώνα, επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, ανεγέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη ναός αφιερωμένος στη μνήμη της.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, τμήματα των λειψάνων της φυλάσσονται σε μονές και ναούς, μεταξύ των οποίων η Σκήτη της Αγίας Άννας και οι Μονές Σταυρονικήτα και Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος. Η Αγία Άννα θεωρείται προστάτιδα των μητέρων και των ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί.

«Οἱ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον ἀπελεύσονται».

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