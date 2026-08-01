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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα τοποθέτηση ΟΚΥπΥ για την υπόθεση του 4χρονου – Τι αναφέρει

 01.08.2026 - 14:46
Νέα τοποθέτηση ΟΚΥπΥ για την υπόθεση του 4χρονου – Τι αναφέρει

Με νέα τοποθέτησή του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας επανέρχεται στην καταγγελία που αφορά την αντιμετώπιση τετράχρονου παιδιού, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί τη δημόσια συζήτηση. Ο ΟΚΥπΥ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η αστυνομική όσο και η εσωτερική διερεύνηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη διαφύλαξης του τεκμηρίου της αθωότητας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε σχέση με την καταγγελία που αφορά την αντιμετώπιση τετράχρονου παιδιού και με αφορμή τη συνέχιση δημόσιων τοποθετήσεων και αναφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) επαναλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Για το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική διερεύνηση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις, μεταξύ άλλων, από το εμπλεκόμενο προσωπικό.
  2. Παράλληλα, συνεχίζεται η εσωτερική διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους ισχύοντες κανονισμούς του Οργανισμού.
  3. 3. Ο ΟΚΥπΥ επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, είναι σημαντικό να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, περιλαμβανομένου του τεκμηρίου της αθωότητας, μέχρι την ολοκλήρωση των αρμόδιων διαδικασιών.

Ο ΟΚΥπΥ συνεργάζεται πλήρως και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ανεξάρτητης έρευνας. Ταυτόχρονα, διαβεβαιώνει ότι, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου με διαπιστευμένες υπηρεσίες και αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, εφαρμόζει απαρέγκλιτα μηχανισμούς που εγγυώνται την άμεση, αμερόληπτη και αντικειμενική διερεύνηση κάθε ισχυρισμού ή καταγγελίας.

Ο ΟΚΥπΥ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας των δικαιωμάτων τόσο των ασθενών όσο και των λειτουργών υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε καταγγελία διερευνάται με τη δέουσα σοβαρότητα, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς παρεμβάσεις.

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