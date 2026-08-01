Τρεις πυρκαγιές σήμαναν συναγερμό στη Λευκωσία – Μαύρος καπνός ορατός από πολλές περιοχές

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι δυνάμεις πυρόσβεσης, έπειτα από την εκδήλωση τριών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας. Οι δύο ξέσπασαν κοντά στις κοινότητες Μενίκου και Εργατών, ενώ η τρίτη εκδηλώθηκε στην κατεχόμενη περιοχή του Γερόλακκου, προκαλώντας έντονο μαύρο καπνό που ήταν ορατός από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αποκαύματα, κοντά στην κοινότητα Μενίκου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τη Λευκωσία, ενώ συνέδραμαν δύο οχήματα του Τμήματος Δασών και μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα της Πολιτικής Άμυνας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης οι εθελοντικές ομάδες «Άτλας–Δίας» και SUPPORT CY.

Παράλληλα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που βρίσκονταν σε περιπολία πραγματοποίησαν ρίψεις νερού. Η φωτιά κατασβέστηκε, αφού έκαψε έκταση περίπου ενός εκταρίου, ενώ τα πληρώματα παρέμειναν στο σημείο για τις τελικές κατασβέσεις και την οριοθέτηση της περιοχής.

Αργότερα, δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σε χαράδρα με σωρούς σκουπιδιών, κοντά στην κοινότητα Εργατών. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από δύο σταθμούς της Λευκωσίας, ενώ επιχείρησαν και δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης για τον περιμετρικό περιορισμό της.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική κατάσβεση.

Την ίδια ώρα, έντονος μαύρος καπνός που ήταν ορατός από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας προερχόταν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατεχόμενη περιοχή του Γερόλακκου.