Συγκλονιστικό βίντεο από τους Εργάτες – Η στιγμή που οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη με τις φλόγες

Όπως επισημαίνεται, η ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με το προσωπικό και τα επίγεια μέσα να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση και να συνδράμουν σε πολλαπλά περιστατικά.

Το Τμήμα Δασών προειδοποιεί ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και καλεί το κοινό να αποφεύγει κάθε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με το 1407 ή το 112.