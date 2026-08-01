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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταγγελίες για ύποπτες κινήσεις και απόπειρες πρόκλησης πυρκαγιών - Αυξάνονται οι περιπολίες

 01.08.2026 - 19:51
Καταγγελίες για ύποπτες κινήσεις και απόπειρες πρόκλησης πυρκαγιών - Αυξάνονται οι περιπολίες

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά τις πληροφορίες και τις σοβαρές υποψίες για ενδεχόμενες κακόβουλες ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόκληση πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις του Τμήματος Δασών για την εκδήλωση πέντε διαδοχικών εστιών δασικών πυρκαγιών στον δρόμο Προδρόμου προς Δρόξιας, στην επαρχία Πάφου, για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές υποψίες κακόβουλης ενέργειας.

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Παράλληλα, η Πυροσβεστική αξιολογεί στοιχεία που σχετίζονται με την πυρκαγιά στην περιοχή Μενίκου, καθώς και νέα πληροφορία που έδωσε πολίτης για ύποπτες κινήσεις στην περιοχή της Ορόκλινης, στην επαρχία Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, εντοπίστηκαν άτομα τα οποία φέρονται να προέβαιναν σε ύποπτες ενέργειες και να επιχειρούσαν εκ προθέσεως να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει εντατικοποιήσει τις περιπολίες της, ενώ όλα τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Την ίδια ώρα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική και τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή ενέργειες που παραπέμπουν σε πρόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς.

 
 

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