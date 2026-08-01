Ελλάδα: Μαίνεται η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Στις φλόγες σπίτια - Συγκλονιστικές φωτογραφίες

Οι εικόνες είναι απόκοσμες, καθώς πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει.

Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται προς τρεις κατευθύνσεις, προς Αγία Παρασκευή, προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς Μύτικα και Ψάθα, ενώ λίγο πριν από τις 18:00 ξεκίνησαν σταδιακά οι εναέριες ρίψεις.

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, στις 12:47 στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος με οδηγίες για εκκένωση προς τα Βίλια.

Μάχη με τις φλόγες σε τρία μέτωπα

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ένα μέτωπο κινείται προς την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα όπου εκεί βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να προσπαθήσουν να την ανακόψουν, το δεύτερο στην Αγία Παρασκευή όπου πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κατευθυνθεί προς Άγιο Νεκτάριο με χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προκειμένου να περιορίσουν την πορεία του μετώπου και να το ανακόψουν, κι ένα τρίτο κατευθύνεται από Μύτικα προς Ψάθα.

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Σημειώνεται ότι όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Επισημαίνεται ότι το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Βοιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν εκ νέου και συγκεκριμένα επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Όπως διευκρινίζεται από την Πυροσβεστική οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας που εκδηλώθηκαν χθες έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Φωτογραφίες από το πύρινο μέτωπο

Στάχτη τεράστιες εκτάσεις πευκοδάσους του Κιθαιρώνα

Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Ελένη Μπουγά, στάχτη έγιναν τεράστιες εκτάσεις του πυκνού πευκοδάσους του Κιθαιρώνα.

Την ίδια ώρα, δεκάδες σπίτια σε οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού παραδόθηκαν στις φλόγες, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή.

Στις φλόγες σπίτια

«Η επόμενη μέρα εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι μια μέρα καταστροφής. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν έναν πύρινο εφιάλτη, γιατί δεν υπάρχει ακόμη επόμενη μέρα. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και υπάρχουν εκατοντάδες μικρές διάσπαρτες εστίες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέα πυρκαγιά», ανέφερε o δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Kώστας Στάμου.

Από το πρωί του Σαββάτου και μετά τις νέες αναζωπυρώσεις αρκετά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού λόγω πυρκαγιάς

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

– Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη Φωκίδα και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Έξι ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στις δύο περιοχές, ενώ δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα διακομίστηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και είναι καλά στην υγεία τους.

Ειδικότερα, για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σ επιφυλακή, ενώ, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος και των αναγκών που προκύπτουν, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο των προληπτικών απομακρύνσεων και για λόγους ασφαλείας, δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ένα από την περιοχή Πευκάκι και ένα από το Ευπάλιο, έχουν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι διακομιδές πραγματοποιήθηκαν προληπτικά, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις προαναφερόμενες περιοχές.

Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, το ΕΚΑΒ συνεχίζει να καλύπτει την περιοχή με τρία ασθενοφόρα οχήματα, τα οποία παραμένουν σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού προκύψει.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι προληπτικές απομακρύνσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, τα αρμόδια Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσαρμόζοντας την επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων βάσει των αναγκών που προκύπτουν.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ