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Το mega yacht που δίνει 15.000 ευρώ τον μήνα για ρεύμα και 12.000 για να μένει δεμένο

 01.08.2026 - 19:20
Το mega yacht που δίνει 15.000 ευρώ τον μήνα για ρεύμα και 12.000 για να μένει δεμένο

Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζει σχεδόν όλος ο κόσμος. Και υπάρχουν και εκείνα που εμφανίζονται μόνο όταν έχεις ένα πολυτελές megayacht 58 μέτρων αγκυροβολημένο σε μία από τις πιο ακριβές μαρίνες της Ευρώπης.

Για τον καπετάνιο Marcelo Tessey, όμως, αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος που κυβερνά το Diamond Binta γνωρίζει καλά πως η ζωή στη θάλασσα έχει κόστος — ειδικά όταν το σκάφος ανήκει σε έναν Γάλλο επενδυτή δισεκατομμυριούχο.

Το «πρόβλημα» των 15.000 ευρώ τον μήνα

Το Diamond Binta βρίσκεται στη μαρίνα Port Tàrraco στην Ταραγόνα της Ισπανίας και διαθέτει όλα όσα θα περίμενε κανείς από ένα πλωτό παλάτι.

Τζακούζι πάνω στο κατάστρωμα, γυμναστήριο, αίθουσα μασάζ, beach club με απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα, δύο ταχύπλοα και ειδικό χώρο ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να προσγειώνει ένα από τα δύο ελικόπτερά του.

Όμως η πολυτέλεια έχει και την... λυπητερή της. «Πληρώνουμε 15.000 ευρώ τον μήνα μόνο για ηλεκτρικό ρεύμα», αποκάλυψε ο καπετάνιος, περιγράφοντας τα έξοδα λειτουργίας του σκάφους. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης έχει πληρώσει προκαταβολικά 120.000 ευρώ για τα τέλη πρόσδεσης ενός έτους.

Με λίγα λόγια, πριν καν ξεκινήσει το ταξίδι, έχουν φύγει ποσά που για τους περισσότερους ανθρώπους αντιστοιχούν σε χρόνια εργασίας.

Η συνολική συντήρηση του Diamond Binta αγγίζει περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το ποσό περιλαμβάνει επισκευές, καύσιμα, προσωπικό και όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται ώστε ένα τέτοιο σκάφος να παραμένει σε άψογη κατάσταση.

«Πρέπει να ελέγχεις τα έξοδά σου, ακόμη κι αν είσαι εκατομμυριούχος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το πλήρωμα του Diamond Binta αποτελείται από περίπου 10 Φιλιππινέζους εργαζόμενους, οι οποίοι φροντίζουν καθημερινά το σκάφος. Ακόμη και ο νεότερος εργαζόμενος χωρίς μεγάλη εμπειρία αμείβεται με περίπου 2.500 ευρώ τον μήνα.

Έτσι, πίσω από τη χλιδή ενός megayacht κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος με τεράστια έξοδα, απαιτήσεις και ανθρώπους που εργάζονται ώστε το «πλωτό παλάτι» να συνεχίζει να λάμπει.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

 

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