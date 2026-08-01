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Viral ο 3χρονος που το... έσκασε για να δει τη γιαγιά του: Περπάτησε μόνος του 800 μέτρα μετά το «όχι» της μαμάς του

 01.08.2026 - 11:36
Viral ο 3χρονος που το... έσκασε για να δει τη γιαγιά του: Περπάτησε μόνος του 800 μέτρα μετά το «όχι» της μαμάς του

Ο μικρός πρωταγωνιστής έγινε viral όταν αποφάσισε να αγνοήσει την απαγόρευση της μητέρας του.

Μερικές φορές η επιμονή των παιδιών ξεπερνά κάθε φαντασία. Αυτό απέδειξε ένας 3χρονος στις ΗΠΑ, ο οποίος, αφού άκουσε τη μητέρα του να του λέει ότι δεν μπορεί να πάει στη γιαγιά του, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα... μικρά του πόδια.

Οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού κατέγραψαν τον μικρό να βγαίνει αθόρυβα από την πίσω πόρτα και να ξεκινά μόνος του, ξυπόλητος, για το σπίτι της γιαγιάς του, που βρισκόταν περίπου 800 μέτρα μακριά.

Η γιαγιά σήκωσε το τηλέφωνο

Η μητέρα του πίστεψε πως ο γιος της έπαιζε με τα αδέλφια του και δεν αντιλήφθηκε αμέσως ότι είχε φύγει από το σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τη γιαγιά, η οποία της είπε πως ο μικρός είχε φτάσει σώος στην πόρτα της.

Παρότι όλα είχαν ευτυχές τέλος, η ίδια παραδέχθηκε ότι σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί.

Το βίντεο δίχασε το διαδίκτυο

Το στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τον 3χρονο «αποφασιστικό» και να σχολιάζουν με χιούμορ ότι τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει από το να δει τη γιαγιά του.

Άλλοι, ωστόσο, εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι ένα τόσο μικρό παιδί κατάφερε να φύγει μόνο του από το σπίτι και να περπατήσει ασυνόδευτο για τόση απόσταση, επισημαίνοντας ότι η ιστορία θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη.

Ευτυχώς, στην προκειμένη περίπτωση, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, χαρίζοντας ένα viral βίντεο που συνδυάζει παιδική αθωότητα, πείσμα και αρκετή... αγωνία.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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