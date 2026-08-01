«Ένα τσίμπημα από τσιμπούρι άλλαξε τη ζωή μου»: Η 51χρονη που έπεσε σε κώμα μετά τις διακοπές στη Σύρο

Η Βικτόρια, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα και μετακόμισε με την οικογένειά της στην Ουαλία όταν ήταν πέντε ετών, επισκέπτεται κάθε χρόνο τη χώρα για διακοπές. Ωστόσο, εκείνο το καλοκαίρι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα σχεδόν ανεπαίσθητο τσίμπημα θα άλλαζε οριστικά τη ζωή της.

Τα πρώτα συμπτώματα

Όπως περιγράφει, ενώ βρισκόταν στη Σύρο άρχισε να αισθάνεται έντονη κόπωση και συμπτώματα που έμοιαζαν με γρίπη. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, θεωρώντας ότι επρόκειτο για μια συνηθισμένη ίωση.



Η ίδια εκτιμά ότι δέχθηκε το τσίμπημα όταν επισκέφθηκε το σπίτι του κουνιάδου της στο νησί, ο οποίος διατηρεί κατσίκες, ζώα που συχνά προσελκύουν τσιμπούρια.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά. Άρχισε να εμφανίζει επιληπτικές κρίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς οι γιατροί να μπορούν αρχικά να εξηγήσουν τι συνέβαινε.



«Συνέχιζα να παθαίνω κρίσεις και κανείς δεν ήξερε τι μου συνέβαινε. Ήταν μια ασυνήθιστη λοίμωξη και δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι ειδικοί για να τη διαγνώσουν», θυμάται.

Σε τεχνητό κώμα για 42 ημέρες

Αφού υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο στο εξειδικευμένο νευρολογικό κέντρο Walton Centre στο Λίβερπουλ.

Εκεί οι γιατροί την υπέβαλαν σε τεχνητό κώμα, στο οποίο παρέμεινε για 42 ημέρες, προκειμένου να περιοριστούν οι σοβαρές επιπλοκές που προκαλούσε η φλεγμονή στον εγκέφαλο.



Τελικά διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι (TBE), μια ιογενή νόσο που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένου τσιμπουριού.



Η συνολική νοσηλεία και η αποκατάστασή της διήρκεσαν περίπου έξι μήνες.

Οι μόνιμες συνέπειες

Παρότι επέζησε, η ασθένεια άφησε σοβαρές νευρολογικές επιπτώσεις. Η Βικτόρια πάσχει από προβλήματα μνήμης, εξακολουθεί να εμφανίζει νυχτερινές επιληπτικές κρίσεις και λαμβάνει 15 έως 18 χάπια καθημερινά. Οι κρίσεις έχουν μειωθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια, ωστόσο δεν έχουν εξαφανιστεί. «Η ζωή μου έχει αλλάξει εντελώς. Εκτός από τη δουλειά, δεν βγαίνω πλέον όπως παλιά. Ήμουν πολύ πιο κοινωνική», λέει.

Έχασε τις δουλειές της

Οι επιπτώσεις της νόσου δεν επηρέασαν μόνο την υγεία της αλλά και την επαγγελματική της ζωή. Η 51χρονη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τόσο τη δουλειά της σε παμπ όσο και τη θέση της ως βοηθός διδασκαλίας σε σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Βικτόρια είπε ότι πριν από τη λοίμωξη ήταν πολύ κοινωνική και εξωστρεφής.



«Πείτε μου μία δουλειά που να μη χρειάζεται μνήμη. Ό,τι κάνεις στη ζωή απαιτεί να θυμάσαι. Να ψωνίσεις, να ταξιδέψεις, να εργαστείς», εξηγεί.



Όταν προσπάθησε να επιστρέψει στο σχολείο όπου εργαζόταν, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να θυμηθεί ούτε τα ονόματα των μαθητών ούτε των συναδέλφων της.



«Αναγνώριζα τα πρόσωπα, αλλά όχι τα ονόματα. Και αυτό συνεχίζει να συμβαίνει μέχρι σήμερα», λέει.





Τι είναι η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι

Η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται μέσω τσιμπημάτων τσιμπουριών, τα οποία ζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, της Ρωσίας, αλλά και σε τμήματα της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Στα αρχικά στάδια προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως: πυρετό, κόπωση, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους.

Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών, όμως, ο ιός προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας εγκεφαλίτιδα, με συμπτώματα όπως: επιληπτικές κρίσεις, σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία, παράλυση ή αδυναμία σε τμήματα του σώματος.

Το εμβόλιο και η πρόληψη

Το NHS συνιστά σε όσους ταξιδεύουν σε περιοχές όπου η νόσος είναι συχνή και πρόκειται να κινηθούν σε δασικές εκτάσεις ή κοντά σε ζώα να εμβολιάζονται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από το ταξίδι.



Η Βικτόρια παραδέχεται ότι δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του εμβολίου πριν αρρωστήσει.



Σήμερα αφιερώνει χρόνο στην ενημέρωση του κοινού και κάθε χρόνο μιλά σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Bangor, ελπίζοντας ότι η προσωπική της ιστορία θα βοηθήσει άλλους ανθρώπους να προστατευθούν.





Οι ειδικοί καθησυχάζουν, αλλά προειδοποιούν

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ Benedict Michael, ειδικός στις ζωονόσους, επισημαίνει ότι τα περιστατικά σαν αυτό της Βικτόρια είναι ευτυχώς πολύ σπάνια.



Όπως εξηγεί, περίπου το 97% όσων μολύνονται δεν εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και παρουσιάζουν είτε καθόλου συμπτώματα είτε μόνο μια παροδική γριπώδη συνδρομή. Μόλις περίπου το 3% θα αναπτύξει εγκεφαλίτιδα.



Ωστόσο, τονίζει ότι η νόσος είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία. Όταν εμφανιστεί εγκεφαλίτιδα, η αντιμετώπιση περιορίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα, στον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων και στην πρόληψη επιπλοκών.



Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στον εμβολιασμό των ταξιδιωτών που πρόκειται να επισκεφθούν περιοχές υψηλού κινδύνου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα