Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠολιτική αντιπαράθεση για την απόλυση Μαλτέζου – Στην Επιτροπή Εργασίας καλείται η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική αντιπαράθεση για την απόλυση Μαλτέζου – Στην Επιτροπή Εργασίας καλείται η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις

 01.08.2026 - 12:28
Πολιτική αντιπαράθεση για την απόλυση Μαλτέζου – Στην Επιτροπή Εργασίας καλείται η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις

Το ζήτημα της απόλυσης του συνδικαλιστή δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου από το Τμήμα Φυλακών αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, με το ΑΚΕΛ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τον σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Γιώργος Κουκουμάς, αναφέρει ότι η απόλυση του συνδικαλιστή «εγείρει σοβαρά ερωτήματα» σε σχέση με την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Όπως σημειώνει, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, περιλαμβανομένου του δικαιώματος των συνδικαλιστικών στελεχών σε διευκολύνσεις για την άσκηση του ρόλου τους, κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και την εθνική νομοθεσία.

Το ΑΚΕΛ καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Διεύθυνση των Φυλακών να δώσουν απαντήσεις για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τις απαραίτητες διευκολύνσεις προς τον Γιώργο Μαλτέζο, αλλά και γενικότερα προς τους εργαζόμενους στις Κεντρικές Φυλακές.

Παράλληλα, ζητά ενημέρωση για τις καταγγελίες της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Γιώργου Μαλτέζου σχετικά με την εκκρεμούσα συλλογική καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον κ. Κουκουμά, το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι οι προσχηματικές πειθαρχικές διαδικασίες και οι εκδικητικές απολύσεις συνδικαλιστών αποτελούν πρακτικές που περιορίζουν την κριτική στους χώρους εργασίας.

Το κόμμα αναφέρει ακόμη ότι, όταν τέτοιες πρακτικές προέρχονται από το κράτος και την κυβέρνηση, δημιουργούν αρνητικό προηγούμενο και για τη συνδικαλιστική δράση στον ιδιωτικό τομέα.

Το ΑΚΕΛ αναμένεται, μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, να εγγράψει το θέμα για αυτεπάγγελτη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, με αντικείμενο τον σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων στο Τμήμα Φυλακών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα στο Αυγόρου
Θρίλερ στο Βελιγράδι: 28χρονη Ρωσίδα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα - Συνελήφθη 25χρονος
Γλιτώστε το κόστος του parking: Τα σημεία που προτιμούν οι Κύπριοι σε Πρωταρά, Αγία Νάπα και Λάρνακα - Οδηγός του καλοκαιριού
Πέθανε ο Χρυσόστομος Παπαϊωακείμ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Πανικός στον αυτοκινητόδρομο: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες - Δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου για 20χρονο: Τον απήγαγαν και ζητούσαν χρήματα - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκανε κάθε μέρα βαθιά καθίσματα με βάρη για 1 μήνα – Δείτε την εκπληκτική αλλαγή στο σώμα του

 01.08.2026 - 12:11
Επόμενο άρθρο

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα στο Αυγόρου

 01.08.2026 - 12:32
Ανασχηματισμός: Οι τελευταίες πινελιές Χριστοδουλίδη και η αντίδραση Καρούσου

Ανασχηματισμός: Οι τελευταίες πινελιές Χριστοδουλίδη και η αντίδραση Καρούσου

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, φαίνεται να ολοκληρώνει τις τελευταίες του αποφάσεις πριν παρουσιάσει τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν και οι ανακοινώσεις αναμένονταν την χθεσινή ημέρα, τελικά μετατέθηκαν, με το Προεδρικό να κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός: Οι τελευταίες πινελιές Χριστοδουλίδη και η αντίδραση Καρούσου

Ανασχηματισμός: Οι τελευταίες πινελιές Χριστοδουλίδη και η αντίδραση Καρούσου

  •  01.08.2026 - 08:37
Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα στο Αυγόρου

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα στο Αυγόρου

  •  01.08.2026 - 12:32
Αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από επίθεση μοτοσικλετιστή: Αγνόησε σήμα και ανέπτυξε ταχύτητα – Αναζητείται ο οδηγός

Αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από επίθεση μοτοσικλετιστή: Αγνόησε σήμα και ανέπτυξε ταχύτητα – Αναζητείται ο οδηγός

  •  01.08.2026 - 11:05
Αιχμές Αβέρωφ για το Κυπριακό: «Όλοι έτοιμοι για διακοπές και δημοσκοπήσεις για το 2028 – Ζούμε στον κόσμο μας»

Αιχμές Αβέρωφ για το Κυπριακό: «Όλοι έτοιμοι για διακοπές και δημοσκοπήσεις για το 2028 – Ζούμε στον κόσμο μας»

  •  01.08.2026 - 12:42
Πανικός στον αυτοκινητόδρομο: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες - Δείτε βίντεο

Πανικός στον αυτοκινητόδρομο: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες - Δείτε βίντεο

  •  01.08.2026 - 10:33
Στιγμές τρόμου για 20χρονο: Τον απήγαγαν και ζητούσαν χρήματα - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

Στιγμές τρόμου για 20χρονο: Τον απήγαγαν και ζητούσαν χρήματα - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα

  •  01.08.2026 - 08:31
Γλιτώστε το κόστος του parking: Τα σημεία που προτιμούν οι Κύπριοι σε Πρωταρά, Αγία Νάπα και Λάρνακα - Οδηγός του καλοκαιριού

Γλιτώστε το κόστος του parking: Τα σημεία που προτιμούν οι Κύπριοι σε Πρωταρά, Αγία Νάπα και Λάρνακα - Οδηγός του καλοκαιριού

  •  01.08.2026 - 08:19
Πολιτική αντιπαράθεση για την απόλυση Μαλτέζου – Στην Επιτροπή Εργασίας καλείται η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις

Πολιτική αντιπαράθεση για την απόλυση Μαλτέζου – Στην Επιτροπή Εργασίας καλείται η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις

  •  01.08.2026 - 12:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα