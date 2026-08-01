Πολιτική αντιπαράθεση για την απόλυση Μαλτέζου – Στην Επιτροπή Εργασίας καλείται η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις

Σε γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Γιώργος Κουκουμάς, αναφέρει ότι η απόλυση του συνδικαλιστή «εγείρει σοβαρά ερωτήματα» σε σχέση με την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Όπως σημειώνει, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, περιλαμβανομένου του δικαιώματος των συνδικαλιστικών στελεχών σε διευκολύνσεις για την άσκηση του ρόλου τους, κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και την εθνική νομοθεσία.

Το ΑΚΕΛ καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Διεύθυνση των Φυλακών να δώσουν απαντήσεις για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τις απαραίτητες διευκολύνσεις προς τον Γιώργο Μαλτέζο, αλλά και γενικότερα προς τους εργαζόμενους στις Κεντρικές Φυλακές.

Παράλληλα, ζητά ενημέρωση για τις καταγγελίες της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Γιώργου Μαλτέζου σχετικά με την εκκρεμούσα συλλογική καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον κ. Κουκουμά, το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι οι προσχηματικές πειθαρχικές διαδικασίες και οι εκδικητικές απολύσεις συνδικαλιστών αποτελούν πρακτικές που περιορίζουν την κριτική στους χώρους εργασίας.

Το κόμμα αναφέρει ακόμη ότι, όταν τέτοιες πρακτικές προέρχονται από το κράτος και την κυβέρνηση, δημιουργούν αρνητικό προηγούμενο και για τη συνδικαλιστική δράση στον ιδιωτικό τομέα.

Το ΑΚΕΛ αναμένεται, μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, να εγγράψει το θέμα για αυτεπάγγελτη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας, με αντικείμενο τον σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων στο Τμήμα Φυλακών.