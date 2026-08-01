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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός: Η αινιγματική απάντηση Χριστοδουλίδη - Δεν διέψευσε τα σενάρια

 01.08.2026 - 20:51
Ανασχηματισμός: Η αινιγματική απάντηση Χριστοδουλίδη - Δεν διέψευσε τα σενάρια

Με τη φράση ότι «οι ανασχηματισμοί δεν εξαγγέλλονται, αλλά ανακοινώνονται», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα σενάρια για επικείμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα εντός Αυγούστου, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες και τις διαρροές ονομάτων. Την ίδια ώρα, έστρεψε την προσοχή στο Κυπριακό, το οποίο χαρακτήρισε ύψιστη προτεραιότητα, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη αρχίσει σε τεχνοκρατικό επίπεδο η προεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δερύνεια, και ερωτηθείς ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να πραγματοποιηθεί η άτυπης πενταμερής διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χθες είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον κ. Φίτο, με τον οποίον μίλησα και το βράδυ σε σχέση με όλα τα διαμειφθέντα. Από χθες ξεκινήσαμε σε τεχνοκρατικό επίπεδο με τα ΗΕ και φαντάζομαι θα ξεκίνησαν και με όλες τις πλευρές την προεργασία.

Ήδη, ξεκίνησε η προεργασία για τη σύγκληση αυτής της διευρυμένης διάσκεψης στη βάση όσων έχει αναφέρει ο ΓΓ. Να σας ενημερώσω, επίσης, ότι τα ΗΕ έχουν προχωρήσει με την πρόσληψη ακαδημαϊκού συνταγματολόγου, ο οποίος ήταν στην προηγούμενη διαπραγματευτική διαδικασία, σε σχέση με τις συγκλίσεις, είναι πολύ θετικό ότι ο ΓΓ για πρώτη φορά αναφέρθηκε στις συγκλίσεις.

Απόψε είμαι εδώ να ενημερώσω φυσικά τους Αμμοχωστιανούς, να ενημερώσω τον κυπριακό λαό0 για όλες τις σημαντικές εξελίξεις, στην κρίσιμη συγκυρία που βρισκόμαστε. Τη Δευτέρα  συγκάλεσα Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερώσω τους αρχηγούς, και όλο τον 0Αύγουστο θα εργαζόμαστε – όλο τον Αύγουστο, επαναλαμβάνω – από χθες ξεκίνησε η προεργασία σε τεχνοκρατικό επίπεδο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα όχι για σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, αλλά για τη σύγκληση μιας πετυχημένης διευρυμένης διάσκεψης που θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν».

Ερωτηθείς αν ο κ. Φίτο μετέφερε τη θέση των Βρυξελλών σε σχέση με τα ευρωτουρκικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «με τον κ. Φίτο συζητήσαμε τις δύο πτυχές που αφορά την εμπλοκή της ΕΕ, στη πρωταγωνιστική εμπλοκή της ΕΕ, που ξεκίνησε μετά που και ο ΓΓ αντιλήφθηκε τον ρόλο της ΕΕ προς δύο διαστάσεις. Δεν αφορά το περιεχόμενο της λύσης, τον ρόλο της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις, μπορεί να προσφέρει την ασφαλιστική δικλείδα σε πολλά θέματα που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και δεύτερο, τα ευρωτουρκικά, τα οποία συζητήσαμε με τον κ. Φίτο πάρα πολύ συγκεκριμένα, εκφράζοντας την ετοιμότητα και μεταφέροντας κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις».

Σε ερώτηση αν θα προβεί σε ανασχηματισμό τον Αύγουστο και σε παρατήρηση ότι υπήρξε διαρροή ονομάτων, αλλά και ανακοίνωση από τον ΔΗΣΥ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μόλις σας ενημέρωσα για το Κυπριακό που αποτελεί, θεωρώ, την ύψιστη προτεραιότητα όλων μας, δεν είναι μόνο προτεραιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης.

Θεωρώ ότι πρέπει να αφορά και να είναι ύψιστη προτεραιότητα για όλους.

Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και έχω πει πάρα πολλές φορές οι ανασχηματισμοί δεν εξαγγέλλονται, αλλά ανακοινώνονται. Αλλά, επαναλαμβάνω, το Κυπριακό, αυτή η κρίσιμη συγκυρία μετά από τόσα πολλά χρόνια, κάνουμε το παν για να την αξιοποιήσουμε, ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι θα έχω τη στήριξη όλων των πολιτικών κομμάτων, των οργανωμένων συνόλων, των δήμων, του συνόλου του κυπριακού λαού για να πετύχουμε τον στόχο του τερματισμού της κατοχής, της απελευθέρωσής και της επανένωσης της πατρίδας μας.

Απόψε μέσα από την παρουσία μου εδώ και την ομιλία μου θα απευθυνθώ και στον κυπριακό λαό».

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