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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο Αυγόρου: Χάλασε το GPS και χάθηκε στο χωριό – Έτσι εκτυλίχθηκε η τραγωδία

 01.08.2026 - 21:07
Τραγωδία στο Αυγόρου: Χάλασε το GPS και χάθηκε στο χωριό – Έτσι εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Σε μια αλληλουχία τραγικών περιστάσεων αποδίδεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο θάνατος 88χρονου Βρετανού, μόνιμου κατοίκου Κύπρου, σε αγροτική περιοχή του Αυγόρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου, Ο ηλικιωμένος αναχώρησε γύρω στις 7 το πρωί από την κατοικία του στην Πάχνα, έχοντας μαζί του την οικιακή του βοηθό, με καταγωγή από το Νεπάλ, καθώς και τον σκύλο του, τον οποίο επρόκειτο να μεταφέρει για ζευγάρωμα σε καταφύγιο ζώων στο Αυγόρου.

Αφού διένυσε μεγάλη απόσταση, διασχίζοντας σχεδόν τη μισή Κύπρο, διαπίστωσε ότι το GPS δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τον προσανατολισμό του και να κινηθεί σε αγροτικούς δρόμους της κοινότητας.

Κατά την αναζήτηση του καταφυγίου, το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε λακκούβα. Στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει, ο 88χρονος πάτησε γκάζι, με τους τροχούς να τρίβονται πάνω στα ξερά χόρτα και να προκαλούνται σπινθήρες.

Φωτιά εκδηλώθηκε στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ πυκνοί καπνοί άρχισαν να καλύπτουν το όχημα. Την ίδια ώρα, η πόρτα του οδηγού δεν άνοιγε, αφήνοντας τον ηλικιωμένο εγκλωβισμένο.

Η οικιακή βοηθός, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, απομακρύνθηκε από το σημείο αναζητώντας βοήθεια. Ο 88χρονος επιχείρησε να εξέλθει από την πόρτα του συνοδηγού, ωστόσο οι φλόγες εξαπλώθηκαν προτού προλάβει να απομακρυνθεί.

 

Στην πορεία, η οικιακή βοηθός συνάντησε περιπολικό και επέστρεψε μαζί με τους αστυνομικούς στο σημείο. Ωστόσο, για τον ηλικιωμένο ήταν ήδη αργά.

Τραγική κατάληξη είχε και ο σκύλος του 88χρονου, ο οποίος παρέμεινε δίπλα στον ιδιοκτήτη του μέχρι το τέλος. Εντοπίστηκε επίσης απανθρακωμένος μέσα στο όχημα.

Δείτε το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος:

 

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