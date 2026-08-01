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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Επαρχία Λευκωσίας - Στις φλόγες όχημα εν κινήσει - Δείτε φωτογραφία

 01.08.2026 - 21:36
Συναγερμός στην Επαρχία Λευκωσίας - Στις φλόγες όχημα εν κινήσει - Δείτε φωτογραφία

Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα ενώ κινείτο στον δρόμο που συνδέει την Κλήρου με το Φικάρδου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Τα μέλη που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της στη γύρω περιοχή.

Σχετικό οπτικό υλικό από το σημείο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης Atlas Fireteam.

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