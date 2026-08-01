Συναγερμός στην Επαρχία Λευκωσίας - Στις φλόγες όχημα εν κινήσει - Δείτε φωτογραφία

Τα μέλη που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της στη γύρω περιοχή.

Σχετικό οπτικό υλικό από το σημείο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης Atlas Fireteam.