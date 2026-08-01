Συναγερμός στη Μόσχα, τρεις νεκροί από έκρηξη κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο

Ανασχηματισμός: Η αινιγματική απάντηση Χριστοδουλίδη - Δεν διέψευσε τα σενάρια
Με τη φράση ότι «οι ανασχηματισμοί δεν εξαγγέλλονται, αλλά ανακοινώνονται», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα σενάρια για επικείμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα εντός Αυγούστου, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες και τις διαρροές ονομάτων. Την ίδια ώρα, έστρεψε την προσοχή στο Κυπριακό, το οποίο χαρακτήρισε ύψιστη προτεραιότητα, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη αρχίσει σε τεχνοκρατικό επίπεδο η προεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης.