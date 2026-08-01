Συναγερμός στη Μόσχα, τρεις νεκροί από έκρηξη κοντά σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πλατεία Κουντρινσκάγια στη ρωσική πρωτεύουσα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται η αιτία της έκρηξης. Η κυκλοφορία κοντά στην πλατεία έχει προσωρινά διακοπεί, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα