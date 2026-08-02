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ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα

 02.08.2026 - 16:39
Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα

Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή όπου τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας.

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Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

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Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες το ένα πλήρωμα επικοινώνησε και φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του. Για το δεύτερο πλήρωμα δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα
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