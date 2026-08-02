Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες το ένα πλήρωμα επικοινώνησε και φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του. Για το δεύτερο πλήρωμα δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.