Ελεύθερος ο 62χρονος επιχειρηματίας - Δεν του απαγγέλθηκαν γραπτώς κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κράτησής του και των ανακριτικών ενεργειών που διενεργήθηκαν, ο 62χρονος αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να του απαγγελθούν γραπτώς κατηγορίες.