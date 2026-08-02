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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια

 02.08.2026 - 08:33
Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια

Πυροβόλα όπλα και αριθμό φυσιγγίων εντόπισε χθες η Αστυνομία, σε ανοιχτή περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο οπλισμός εντοπίστηκε χθες γύρω στις 2.30μ.μ., σε ανοιχτό χώρο, παρά τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους, στην περιοχή Κουτραφά, μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας που λήφθηκε από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

  • Ένα ημιαυτόματο όπλο
  • Δύο πιστόλια
  • Δύο σιγαστήρες
  • Τρεις γεμιστήρες
  • 66 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Όλα τα πιο πάνω παραλήφθηκαν από την Αστυνομία και θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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