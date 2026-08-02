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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

 02.08.2026 - 08:07
Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα σήμερα, στη Λεμεσό.

Από τη σύγκρουση ο 37χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε από τις ιατρικές εξετάσεις ο 17χρονος υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνεύμονα, ωτορραγία και ρινορραγία.

Συγκεκριμένα γύρω στη 1π.μ. σήμερα, ενώ ο 17χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οδό Σπύρου Αραούζου, στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος.

Η Τροχαία Λεμεσού διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

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