Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εoρτολόγιο, σήμερα 2 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει την Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, ενώ τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Νεομάρτυρα, της Οσίας Φωτεινής της Θαυματουργού της Κυπρίας (Αγίας Φωτού), του Αγίου Ιουστινιανού Β΄ και του Αγίου Βασιλείου του διά Χριστόν Σαλού από τη Μόσχα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν το όνομα: Ιουστινιανός.