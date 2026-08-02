Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

 02.08.2026 - 08:21
Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με ισχύ που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά ταύτα, μόλις μας ζήτησαν το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί τα πλαίσια μιας συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αλλά και τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν», ανέφερε σε ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Με βάση αυτό το αίτημα της Τεχεράνης, συμφώνησα, για το μελλοντικό όφελος της ανθρωπότητας και για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία. Η χώρα του Ισραήλ συμμετέχει σε αυτή τη δέσμευση. Πιάστε δουλειά όλοι και ολοκληρώστε το», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε προαναγγείλει σαρωτικό πλήγμα κατά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Παρέμβαση του Ριάντ – Απειλές από την Τεχεράνη

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται στο μεταξύ να προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει το σχέδιό του για μια μαζική κλιμάκωση της έντασης κατά του Ιράν, μεταδίδειο ιστότοπος Axiοs. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο de facto ηγέτης του Ριάντ μίλησε το Σάββατο με τον Τραμπ και «εξέφρασε την ανησυχία του ζητώντας διευκρινίσεις» σχετικά με το σχέδιο του προέδρου για νέα μεγάλης κλίμακας πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία, καλώντας τον να κάνει ένα βήμα πίσω.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε για οποιαδήποτε «περιπετειώδη ενέργεια» από τις ΗΠΑ σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Τούρκο ομόλογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Αραγτσί τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετικότητα».

Kάθε «επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή συμμετοχή περιφερειακών χωρών σε αυτές τις ενέργειες θα αντιμετωπιστεί με μια «αποφασιστική και αναλογική απάντηση», ανέφερε νωρίτερα σε συνομιλία με τον Σαουδάραβα ομολογό του.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατέταξε τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Leviathan και Tamar ως πιθανούς στόχους για μια ιρανική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος του ιρανικού κοινοβουλίου, σχολίασε ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί. «Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που ψιθύρισε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ. Εάν το Ιράν δεχθεί επίθεση, θα επιστρέψουμε ολόκληρη την περιοχή και τις εγκαταστάσεις της στην εποχή του λίθου».

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου
Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια
Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων
Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά
Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

 02.08.2026 - 08:07
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια

 02.08.2026 - 08:33
Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, την περασμένη εβδομάδα, δεν άλλαξε το Κυπριακό. Άλλαξε, όμως, τη διαδικασία με την οποία επιχειρεί να το επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό, ίσως είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα πίσω από τις δηλώσεις του, τις οποίες κυβέρνηση και αντιπολίτευση έσπευσαν να ερμηνεύσουν, μέσα από το δικό τους πολιτικό πρίσμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

  •  02.08.2026 - 07:35
Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

  •  02.08.2026 - 08:07
Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια

Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια

  •  02.08.2026 - 08:33
Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων

Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων

  •  02.08.2026 - 07:58
Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου

Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου

  •  02.08.2026 - 07:40
Νυχτερινό «σαφάρι» ελέγχων: Ναρκωτικά, αλκοόλ και παράνομη παραμονή

Νυχτερινό «σαφάρι» ελέγχων: Ναρκωτικά, αλκοόλ και παράνομη παραμονή

  •  02.08.2026 - 07:30
Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

  •  02.08.2026 - 08:21
Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά

Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά

  •  02.08.2026 - 07:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα