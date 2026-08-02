Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

«Με βάση αυτό το αίτημα της Τεχεράνης, συμφώνησα, για το μελλοντικό όφελος της ανθρωπότητας και για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία. Η χώρα του Ισραήλ συμμετέχει σε αυτή τη δέσμευση. Πιάστε δουλειά όλοι και ολοκληρώστε το», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος είχε προαναγγείλει σαρωτικό πλήγμα κατά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Παρέμβαση του Ριάντ – Απειλές από την Τεχεράνη

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται στο μεταξύ να προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει το σχέδιό του για μια μαζική κλιμάκωση της έντασης κατά του Ιράν, μεταδίδειο ιστότοπος Axiοs. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο de facto ηγέτης του Ριάντ μίλησε το Σάββατο με τον Τραμπ και «εξέφρασε την ανησυχία του ζητώντας διευκρινίσεις» σχετικά με το σχέδιο του προέδρου για νέα μεγάλης κλίμακας πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία, καλώντας τον να κάνει ένα βήμα πίσω.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε για οποιαδήποτε «περιπετειώδη ενέργεια» από τις ΗΠΑ σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Τούρκο ομόλογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Αραγτσί τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετικότητα».

Kάθε «επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή συμμετοχή περιφερειακών χωρών σε αυτές τις ενέργειες θα αντιμετωπιστεί με μια «αποφασιστική και αναλογική απάντηση», ανέφερε νωρίτερα σε συνομιλία με τον Σαουδάραβα ομολογό του.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατέταξε τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Leviathan και Tamar ως πιθανούς στόχους για μια ιρανική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος του ιρανικού κοινοβουλίου, σχολίασε ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί. «Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που ψιθύρισε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ. Εάν το Ιράν δεχθεί επίθεση, θα επιστρέψουμε ολόκληρη την περιοχή και τις εγκαταστάσεις της στην εποχή του λίθου».

ΠΗΓΗ: ertnews.gr