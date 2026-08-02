Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου

Από την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά μέχρι τη Λεμεσό, την Πάφο και τη Λάρνακα, οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό για τη θερινή σεζόν, με ορισμένες ειδικότητες να προσφέρουν σημαντικά καλύτερες απολαβές λόγω της αυξημένης ζήτησης και της ανάγκης για έμπειρους εργαζομένους.

Οι θέσεις στον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης παραμένουν στην κορυφή των επιλογών για όσους αναζητούν καλοκαιρινή εργασία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.

Οι μισθοί διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα, την εμπειρία, την περιοχή και τον εργοδότη. Σε αρκετές περιπτώσεις, το συνολικό πακέτο αποδοχών αυξάνεται σημαντικά λόγω επιπλέον παροχών όπως φιλοδωρήματα, δωρεάν διαμονή, γεύματα ή επιδόματα διαμονής.

Οι μισθοί που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικοί και βασίζονται σε πρόσφατες αγγελίες εργασίας, διαθέσιμα στοιχεία της κυπριακής αγοράς και δεδομένα της θερινής περιόδου. Οι τελικές απολαβές διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία, την περιοχή, τον εργοδότη και τις παροχές που προσφέρονται.

Chef, Sous Chef και Chef de Partie: Από τις πιο υψηλά αμειβόμενες θέσεις

Οι επαγγελματίες της κουζίνας βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων, χρειάζονται έμπειρο προσωπικό κουζίνας για να ανταποκριθούν στην αυξημένη επισκεψιμότητα. Η έλλειψη καταρτισμένων μαγείρων στην αγορά εργασίας έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των απολαβών για όσους διαθέτουν εμπειρία.

Ένας Chef de Partie μπορεί να αμείβεται περίπου από €1.500 έως €2.200 τον μήνα, ενώ οι πιο έμπειροι Sous Chefs μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα €3.000, ανάλογα με το ξενοδοχείο, την ευθύνη της θέσης και το επίπεδο της επιχείρησης.

Οι θέσεις αυτές συχνά συνοδεύονται από επιπλέον παροχές, καθώς πολλές ξενοδοχειακές μονάδες προσφέρουν διαμονή και γεύματα, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος προέρχεται από άλλη πόλη ή χώρα.

Τι αυξάνει τον μισθό ενός μάγειρα;

Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων

Εξειδίκευση σε συγκεκριμένες κουζίνες

Γνώση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Ικανότητα διαχείρισης ομάδας

Εμπειρία σε περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης

Bartender: Μεγάλη ζήτηση και σημαντικά έσοδα από tips

Η εργασία πίσω από το μπαρ είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τη θερινή περίοδο, ειδικά σε περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή όπως η Αγία Νάπα, ο Πρωταράς και η Λεμεσός.

Ο βασικός μισθός ενός bartender στην Κύπρο μπορεί να κυμαίνεται περίπου από €1.100 έως €1.600 τον μήνα, όμως τα φιλοδωρήματα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό εισόδημα, ιδιαίτερα σε δημοφιλή beach bars, ξενοδοχεία και χώρους με μεγάλη τουριστική κίνηση.

Οι εργοδότες αναζητούν συνήθως άτομα με:

εμπειρία στην παρασκευή cocktails,

καλή επικοινωνία με πελάτες,

γνώση αγγλικών,

ταχύτητα και αντοχή σε απαιτητικά ωράρια.

Restaurant Supervisor και Head Waiter: Οι θέσεις ευθύνης πληρώνουν καλύτερα

Οι θέσεις που περιλαμβάνουν εποπτεία προσωπικού και οργάνωση λειτουργίας ενός εστιατορίου ή ξενοδοχειακού τμήματος προσφέρουν συνήθως υψηλότερες απολαβές.

Ένας Restaurant Supervisor έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της αίθουσας, τη διαχείριση του προσωπικού και την εξυπηρέτηση των πελατών. Για τον λόγο αυτό, οι απολαβές μπορούν να κινηθούν περίπου από €1.600 έως €2.500 τον μήνα, ανάλογα με την εμπειρία.

Αντίστοιχα, ένας Head Waiter μπορεί να ξεπεράσει τις απολαβές ενός απλού σερβιτόρου, καθώς συνδυάζει την εξυπηρέτηση πελατών με καθήκοντα συντονισμού ομάδας.

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία που εξυπηρετούν επισκέπτες από διαφορετικές χώρες.

Σερβιτόροι και προσωπικό εστίασης: Οι περισσότερες διαθέσιμες θέσεις

Παρότι οι θέσεις σερβιτόρων δεν είναι πάντα οι υψηλότερα αμειβόμενες, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες εποχικής απασχόλησης στην Κύπρο.

Οι απολαβές κυμαίνονται συνήθως περίπου από €1.000 έως €1.400 τον μήνα, ενώ τα φιλοδωρήματα μπορούν να προσθέσουν σημαντικό ποσό, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές.

Πρόσφατες αγγελίες για θέσεις waiter/waitress σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Κύπρο δείχνουν ότι αρκετοί εργοδότες προσφέρουν, πέρα από τον μισθό, επιπλέον παροχές όπως γεύματα, 13ο μισθό ή βοήθεια με τη διαμονή.

Για νέους εργαζόμενους ή άτομα που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία στον τουριστικό τομέα, αποτελεί μία από τις πιο εύκολες εισόδους στην αγορά εργασίας.

Receptionist ξενοδοχείων: Η «πρώτη εικόνα» που πληρώνεται καλύτερα

Οι θέσεις στη ρεσεψιόν των ξενοδοχείων αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν καλοκαιρινή εργασία στον τουριστικό τομέα.

Ο receptionist είναι το πρώτο άτομο που συναντά ένας επισκέπτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο και έχει σημαντικό ρόλο στην εμπειρία διαμονής του πελάτη. Για τον λόγο αυτό, οι εργοδότες αναζητούν άτομα με επαγγελματική συμπεριφορά, καλή γνώση αγγλικών και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.

Οι ενδεικτικές απολαβές για θέσεις receptionist σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Κύπρο κυμαίνονται περίπου από €1.100 έως €1.600 τον μήνα, ενώ σε πιο έμπειρες θέσεις front office ή σε μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να είναι υψηλότερες.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως γερμανικά, γαλλικά ή ρωσικά, καθώς η Κύπρος φιλοξενεί επισκέπτες από πολλές διαφορετικές αγορές.

Τι ζητούν συνήθως οι εργοδότες:

Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Εμπειρία σε ξενοδοχείο ή εξυπηρέτηση πελατών

Χρήση συστημάτων κρατήσεων

Επαγγελματική επικοινωνία

Ευελιξία σε βάρδιες

Ναυαγοσώστης: Εποχική εργασία με αυξημένη ζήτηση

Η Κύπρος, ως ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου, χρειάζεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό ναυαγοσωστών για ξενοδοχειακές πισίνες, οργανωμένες παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Οι μισθοί κυμαίνονται περίπου από €1.100 έως €1.500 τον μήνα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρονται επιπλέον παροχές όπως διαμονή ή γεύματα. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες συνεχίζουν να αναζητούν εποχικό προσωπικό για τέτοιες θέσεις κατά τη θερινή περίοδο.

Animation, Guest Relations και δραστηριότητες ξενοδοχείων

Τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν οικογένειες και διεθνείς επισκέπτες επενδύουν σημαντικά στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και στις δραστηριότητες για τους πελάτες τους.

Οι εργαζόμενοι σε animation teams, kids clubs, guest relations και δραστηριότητες ξενοδοχείων χρειάζονται κυρίως επικοινωνιακές δεξιότητες, ενέργεια και καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Οι απολαβές κυμαίνονται περίπου από €1.000 έως €1.500 τον μήνα, όμως το συνολικό όφελος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά όταν περιλαμβάνονται διαμονή και διατροφή.

Οι θέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε νεότερους εργαζόμενους που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία στον διεθνή τουρισμό.

Πού υπάρχουν οι περισσότερες καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο;

Η μεγαλύτερη ζήτηση για εποχικό προσωπικό καταγράφεται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα. Οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα εστιατόρια, τα bars και οι επιχειρήσεις αναψυχής αυξάνουν σημαντικά το προσωπικό τους κατά τους μήνες της υψηλής σεζόν.

Αγία Νάπα και Πρωταράς

Οι περισσότερες ευκαιρίες αφορούν:

σερβιτόρους,

bartenders,

προσωπικό ξενοδοχείων,

κουζίνα,

υποδοχή,

ψυχαγωγία.

Λεμεσός

Η Λεμεσός διαθέτει ισχυρή παρουσία στον τουρισμό αλλά και μεγαλύτερη αγορά εργασίας όλο τον χρόνο. Οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν ευκαιρίες σε ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, εστιατόρια, bars και χώρους φιλοξενίας.

Πάφος

Η Πάφος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Κύπρου, με πολλές θέσεις σε ξενοδοχεία, resorts και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κυρίως ξένους επισκέπτες.

Λάρνακα

Η Λάρνακα παρουσιάζει επίσης αυξημένη ζήτηση κατά τη θερινή περίοδο, κυρίως σε εστίαση, ξενοδοχεία και τουριστικές υπηρεσίες.

Πώς να αυξήσεις τον μισθό σου σε μια καλοκαιρινή δουλειά

Μάθε ξένες γλώσσες Απόκτησε εμπειρία πριν την υψηλή σεζόν Μην κοιτάς μόνο τον βασικό μισθό Διεκδίκησε θέσεις με ευθύνη

Συμπέρασμα

Η καλοκαιρινή εργασία στην Κύπρο συνεχίζει να αποτελεί σημαντική ευκαιρία για όσους θέλουν να αυξήσουν το εισόδημά τους ή να αποκτήσουν εμπειρία στον τουριστικό κλάδο.

Για όσους αναζητούν καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο, η έγκαιρη αναζήτηση, η σωστή παρουσίαση του βιογραφικού και η γνώση ξένων γλωσσών μπορούν να κάνουν τη διαφορά.