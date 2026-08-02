Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαEλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων

 02.08.2026 - 07:58
Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων

Ολονύκτια μάχη από τις επίγειες δυνάμεις κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews καθώς η πυρκαγιά κατακαίει την κατάφυτη πλευρά του Κιθαιρώνα. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν καθώς η φωτιά απλωνόταν «με ταχύτητα φλογοβόλου» σε ένα πολύτιμο κομμάτι της δυτικής Αττικής. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και μηχανήματα του στρατού και της περιφέρειας συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού ενάντια στη μανία των ανέμων. Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. Tέσσερα Canadair και δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν αναγνωριστικές πτήσεις πριν τις πολυαναμενόμενες ρίψεις νερού επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στη Βένιζα όπου η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα.

Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη καθώς κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε όλη την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα για να κάψει τουλάχιστον τρία σπίτια στον οικισμό.

Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε επτά λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλει στη Βένιζα. Στο Κρύο πηγάδι Βιλίων, κοντά στην Αγία Παρασκευή οι φλόγες καταπίνουν ένα από τα πιο πυκνά δάση ενώ είναι θετικό ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα με τον μικρό οικισμό.

Σκληρή μάχη δίνουν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομμάντος, ενώ επιχείρησαν πριν βραδιάσει και ενάντια στους ανέμους, 39 εναέρια μέσα.

Το τελευταίο 24ωρο το πύρινο μέτωπο απλώνεται σε έκταση ως και 100 χιλιομέτρων από το Καλαμάκι Βοιωτίας ως το Πόρτο Γερμενό της Αττικής, απειλώντας από ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα.

 

Δύο κρίσιμα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Βένιζα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤNews, για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε έως την περιοχή του Πόρτο Γερμενού εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε δύο ενεργά μέτωπα, Πόρτο Γερμενό και Βένιζα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και μηχανήματα να επιχειρούν σε ολόκληρη την περίμετρο.

Όπως σημείωσε, η πυρκαγιά παρουσιάζει πλέον μικρότερη ταχύτητα εξάπλωσης σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε η απογείωση των εναέριων μέσων, τα οποία θα επιχειρήσουν όπου το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκένωση προς Μέγαρα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

 

Νωρίτερα, στις 12:47 στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος με οδηγίες για εκκένωση προς τα Βίλια.

Πόρτο Γερμενό – Αναφορές για 200 σπίτια παρανάλωμα

Ημέρα καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν πύρινο εφιάλτη, με εκατοντάδες μικρές διάσπαρτες εστίες, ενώ υπάρχουν αναφορές ως και για 200 σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες. Ο καπνός έφτασε σε απόσταση 750 χιλιομέτρων από το παρθένο πευκοδάσος που κάηκε για πρώτη φορά.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου
Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια
Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων
Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά
Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά

 02.08.2026 - 07:47
Επόμενο άρθρο

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

 02.08.2026 - 08:07
Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, την περασμένη εβδομάδα, δεν άλλαξε το Κυπριακό. Άλλαξε, όμως, τη διαδικασία με την οποία επιχειρεί να το επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό, ίσως είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα πίσω από τις δηλώσεις του, τις οποίες κυβέρνηση και αντιπολίτευση έσπευσαν να ερμηνεύσουν, μέσα από το δικό τους πολιτικό πρίσμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

  •  02.08.2026 - 07:35
Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

  •  02.08.2026 - 08:07
Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια

Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια

  •  02.08.2026 - 08:33
Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων

Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων

  •  02.08.2026 - 07:58
Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου

Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου

  •  02.08.2026 - 07:40
Νυχτερινό «σαφάρι» ελέγχων: Ναρκωτικά, αλκοόλ και παράνομη παραμονή

Νυχτερινό «σαφάρι» ελέγχων: Ναρκωτικά, αλκοόλ και παράνομη παραμονή

  •  02.08.2026 - 07:30
Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

  •  02.08.2026 - 08:21
Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά

Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά

  •  02.08.2026 - 07:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα