Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων

Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη καθώς κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε όλη την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα για να κάψει τουλάχιστον τρία σπίτια στον οικισμό.

Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε επτά λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλει στη Βένιζα. Στο Κρύο πηγάδι Βιλίων, κοντά στην Αγία Παρασκευή οι φλόγες καταπίνουν ένα από τα πιο πυκνά δάση ενώ είναι θετικό ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα με τον μικρό οικισμό.

Σκληρή μάχη δίνουν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομμάντος, ενώ επιχείρησαν πριν βραδιάσει και ενάντια στους ανέμους, 39 εναέρια μέσα.

Το τελευταίο 24ωρο το πύρινο μέτωπο απλώνεται σε έκταση ως και 100 χιλιομέτρων από το Καλαμάκι Βοιωτίας ως το Πόρτο Γερμενό της Αττικής, απειλώντας από ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα.

Δύο κρίσιμα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Βένιζα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤNews, για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε έως την περιοχή του Πόρτο Γερμενού εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε δύο ενεργά μέτωπα, Πόρτο Γερμενό και Βένιζα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και μηχανήματα να επιχειρούν σε ολόκληρη την περίμετρο.

Όπως σημείωσε, η πυρκαγιά παρουσιάζει πλέον μικρότερη ταχύτητα εξάπλωσης σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε η απογείωση των εναέριων μέσων, τα οποία θα επιχειρήσουν όπου το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκένωση προς Μέγαρα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, στις 12:47 στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος με οδηγίες για εκκένωση προς τα Βίλια.

Πόρτο Γερμενό – Αναφορές για 200 σπίτια παρανάλωμα

Ημέρα καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν πύρινο εφιάλτη, με εκατοντάδες μικρές διάσπαρτες εστίες, ενώ υπάρχουν αναφορές ως και για 200 σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες. Ο καπνός έφτασε σε απόσταση 750 χιλιομέτρων από το παρθένο πευκοδάσος που κάηκε για πρώτη φορά.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr