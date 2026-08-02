Οικία στην Πάφο τυλίχθηκε στις φλόγες – Πρόλαβαν να βγουν οι ένοικοι

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 23 πυρκαγιές και 16 ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ καταγράφηκαν και τρεις ψευδείς κλήσεις.

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκε στις 09:40 το πρωί του Σαββάτου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα τύπου mini bus, σε αγροτική περιοχή της κοινότητας Αυγόρου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ έξω από τη θέση του συνοδηγού εντοπίστηκε απανθρακωμένο άτομο. Στο πίσω μέρος του οχήματος βρέθηκε επίσης ένας απανθρακωμένος σκύλος.

Στο όχημα επέβαινε και μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία βρισκόταν έξω από αυτό και δεν τραυματίστηκε.

Από την πυρκαγιά κάηκαν επίσης δύο δεκάρια με αποκάλαμα, ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και ακακίες, καθώς και περίπου 200 μέτρα λάστιχα άρδευσης διαφόρων διαμετρημάτων.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από την Αμμόχωστο και ένα στελεχωμένο όχημα από τις Βρετανικές Βάσεις Αγίου Νικολάου. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.

Πολλαπλές εστίες πυρκαγιάς στην Πάφο

Στις 12:35, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να συνδράμει το Τμήμα Δασών σε πυρκαγιά έκτασης μισού δεκαρίου, η οποία εκδηλώθηκε σε τέσσερις διαφορετικές εστίες στην κοινότητα Προδρόμι, προς τη Δρούσια.

Παράλληλα, καταγράφηκαν άλλες τρεις εστίες πυρκαγιάς στην κοινότητα Δρούσια.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε επίσης σε πυρκαγιά στις Αρόδες, περιοχή που εμπίπτει στην επιχειρησιακή της ευθύνη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε τρεις εστίες και κατέκαυσε τρία δεκάρια με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια εξετάζονται από την Αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση, από τα δεδομένα και τον τρόπο εκδήλωσης των πυρκαγιών φαίνεται να πρόκειται για κακόβουλες ενέργειες.

Μεγάλη κινητοποίηση στο Μένοικο

Στις 16:04 ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση δύο εκταρίων, καλυμμένη με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, στην κοινότητα Μένοικο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ένα όχημα της εθελοντικής ομάδας ΑΤΛΑΣ, δύο οχήματα της SupportCy, ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών και ένα Φορητό Μηχανοκίνητο Τμήμα της Πολιτικής Άμυνας.

Στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμαν και δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς τελούν υπό διερεύνηση.

Δύο οδηγοί απεγκλωβίστηκαν στη Λεωφόρο Αθαλάσσας

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:09, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε τροχαία οδική σύγκρουση στη Λεωφόρο Αθαλάσσας, όπου δύο ιδιωτικά οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών, με τη χρήση διασωστικών εργαλείων και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Οι δύο οδηγοί παραδόθηκαν σε πληρώματα δύο ασθενοφόρων και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Στο περιστατικό ανταποκρίθηκε ένα διασωστικό όχημα με την ομάδα του.

Πυρκαγιά σε χαράδρα δυτικά του Αρεδιού

Στις 16:41 εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά σε έκταση δύο δεκαρίων, δυτικά της κοινότητας Αρεδιού.

Η φωτιά κατέκαυσε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και μεγάλους σωρούς από σκύβαλα που βρίσκονταν σε χαράδρα. Από τις φλόγες και τη θερμότητα επηρεάστηκαν επίσης λάστιχα ποτίσματος σε περιβόλι.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Το Τμήμα Δασών συνέδραμε με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, δύο οχήματα μεταφοράς νερού και ένα καδενοφόρο όχημα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δύο οχήματα της SupportCy, δύο οχήματα των εθελοντικών ομάδων ΑΤΛΑΣ–ΔΙΑΣ και ένα Φορητό Μηχανοκίνητο Τμήμα της Πολιτικής Άμυνας.

Ως αιτία του περιστατικού αναφέρονται τα σκύβαλα στη χαράδρα.

Ζημιές από πυρκαγιά σε οικία στην Τάλα

Στις 00:19 μετά τα μεσάνυχτα, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στην κοινότητα Τάλας, στην επαρχία Πάφου.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό της κουζίνας, ενώ ο καπνός και η θερμότητα επηρέασαν τη βαφή της οικίας.

Οι ένοικοι εξήλθαν με ασφάλεια από το σπίτι πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Για τα αίτια θα ακολουθήσει διερεύνηση, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης σε ηλεκτρική συσκευή.

Στις φλόγες ακινητοποιημένο όχημα στα Κούκλια

Τέλος, στις 04:08, ξέσπασε πυρκαγιά σε ακινητοποιημένο όχημα αγνώστων στοιχείων, σε αγροτική περιοχή της κοινότητας Κουκλιών, στην επαρχία Πάφου.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ κάηκαν και περίπου δύο δεκάρια με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.