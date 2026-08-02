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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία: Ναρκωτικά, ζυγαριά και μετρητά σε διαμέρισμα – Δύο συλλήψεις

 02.08.2026 - 18:07
«Λαβράκι» της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία: Ναρκωτικά, ζυγαριά και μετρητά σε διαμέρισμα – Δύο συλλήψεις

Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΔΑΠ, διενήργησαν σήμερα έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε οικία στη Λευκωσία.

Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 29 και 24 ετών, οι οποίο όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των στοιχείων τους, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθησαν.

Από περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν εντός του διαμερίσματος,

  • Ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 112 γραμμαρίων,
  • Ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 12 γραμμαρίων,
  • Μαύρη σκόνη συνολικού μικτού βάρους 33 γραμμαρίων,
  • Ζυγαριά ακριβείας με ίχνη ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης
  • Το χρηματικό ποσό των €840

Οι δύο άντρες επανασυνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

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