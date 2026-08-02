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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μοτοσικλετιστή: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

 02.08.2026 - 14:55
Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μοτοσικλετιστή: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λεμεσό.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνεύμονα, καθώς και ωτορραγία και ρινορραγία.

Ο 17χρονος υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια εισήχθη διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Αστυνομία.

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