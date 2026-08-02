Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μοτοσικλετιστή: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνεύμονα, καθώς και ωτορραγία και ρινορραγία.

Ο 17χρονος υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια εισήχθη διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Αστυνομία.