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Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε, ο αγαπημένος ηθοποιός των «The Sopranos»

 02.08.2026 - 10:19
Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε, ο αγαπημένος ηθοποιός των «The Sopranos»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε, ο οποίος υποδύθηκε τον Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη δημοφιλή σειρά «The Sopranos», πέθανε σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Παστόρε εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής πράξης, σύμφωνα με το CBS News.

Στη σειρά «The Sopranos», ο Παστόρε υποδύθηκε τον καλό φίλο του Τόνι Σοπράνο, ο οποίος τελικά έγινε πληροφοριοδότης του FBI. Ο θάνατος του χαρακτήρα του στη δεύτερη σεζόν ήταν μία από τις πιο αξιομνημόνευτες σκηνές της σειράς.

Ο Ρόμπερτ Άτερμαν, μάνατζερ του Παστόρε, δήλωσε στο CBS News: «Για τον κόσμο, θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως ο αξέχαστος “Big Pussy”, αλλά για εμάς που τον γνωρίζαμε, ήταν κάτι πολύ περισσότερο».

«Του άρεσε πολύ να είναι ηθοποιός. Ήταν παθιασμένος με την τέχνη του και ήταν πάντα ενθαρρυντικός και γενναιόδωρος απέναντι στους νέους ηθοποιούς, αφιερώνοντας χρόνο για να τους προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη όποτε μπορούσε», δήλωσε ο Άτερμαν. «Για μένα, η απώλεια του Βίνι είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Για πάνω από τρεις δεκαετίες, είχα την τιμή να παρακολουθώ όχι μόνο την αξιοθαύμαστη καριέρα του, αλλά και τον απίστευτο άνθρωπο που ήταν. Θα μου λείψει η φιλία του, η αφοσίωσή του, το χιούμορ του και η καρδιά του», πρόσθεσε.

Ο Παστόρε γεννήθηκε στο Μπρονξ το 1946. Κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, πριν ξεκινήσει την καριέρα του ως ηθοποιός.

Στα πρώτα του έργα συγκαταλέγονται ρόλοι σε ταινίες όπως το «Goodfellas» και το «Carlito's Way».

Στις μεταγενέστερες τηλεοπτικές εμφανίσεις του συγκαταλέγονται οι σειρές «Law & Order», «General Hospital» και «Hawaii Five-O».

Ωστόσο, ήταν ο ρόλος του στη σειρά «The Sopranos» που χάρισε στον Παστόρε ευρεία αναγνώριση. Εμφανίστηκε και στις έξι σεζόν της σειράς που έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε στη δεύτερη σεζόν.

Το 2000, ο Παστόρε και οι συνάδελφοί του από το καστ της σειράς «The Sopranos» κέρδισαν το Βραβείο Screen Actors Guild Award για Εξαιρετική Ερμηνεία από Ομάδα Ηθοποιών σε Δραματική Σειρά.

Πηγή: skai.gr

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