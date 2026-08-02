Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥπουργείο Δικαιοσύνης: Απάντηση «καρφί» στο ΑΚΕΛ για Μαλτέζο: «Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Απάντηση «καρφί» στο ΑΚΕΛ για Μαλτέζο: «Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων»

 02.08.2026 - 09:43
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Απάντηση «καρφί» στο ΑΚΕΛ για Μαλτέζο: «Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων»

Απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για την απόλυση του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως υποστηρίζει, η απόφαση δεν σχετίζεται με τη συνδικαλιστική του δράση, αλλά βασίστηκε στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στη μη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για τον τερματισμό της απασχόλησης του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου, επαναλαμβάνουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό τον συνδικαλισμό, όπως ακριβώς επιβάλλουν το Σύνταγμα, η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι διεθνείς συμβάσεις.

Θεωρούμε ότι όλοι συμφωνουμε στην θεμελιώδη αρχή οτι στη Δημοκρατια οπου υπάρχουν δικαιώματα υπάρχουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων, των κανονισμών και των υπηρεσιακών οδηγιών.

Η συνδικαλιστική δράση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα. Δεν μπορεί, όμως, να συγχέεται με την άρνηση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής. Η επίκληση της συνδικαλιστικής ιδιότητας δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ως ασπίδα για ασυλία έναντι πράξεων ή παραλείψεων που εξετάζονται μέσα από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά τον συνδικαλισμό. Αφορά αποκλειστικά τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Τμηματος Φυλακων. Η απόφαση για τερματισμό της απασχολησης του συγκεκριμενου δεσμοφυλακα βασίστηκε αποκλειστικά στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στην αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού.

Η ισότητα απέναντι στον νόμο αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένο ότι η ίδια νομοθεσία, οι ίδιοι κανόνες και τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, προνόμια ή διακρίσεις. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη προθυμία αναμένουμε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ή και άλλα παρεμφερή ζητήματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αποτελεί τον θεματοφύλακα της θεσμικής τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου
Συναγερμός στην Λευκωσία: Εντοπίστηκαν όπλα, σιγαστήρες και 66 φυσίγγια
Eλλάδα: Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα: Κρίσιμες ώρες για Βένιζα και Ψάθα – Τιτάνια προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά, κίνδυνος εκρήξεων
Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά
Τραμπ: Η ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης στο Ιράν «εξαρτάται από την άμεση επίτευξη συμφωνίας» για άνοιγμα του Ορμούζ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Aθλητικές μεταδόσεις (2/8): Από που θα δείτε τένις, ράλι και το φιλικό της Λίβερπουλ

 02.08.2026 - 09:20
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε, ο αγαπημένος ηθοποιός των «The Sopranos»

 02.08.2026 - 10:19
Το κυπριακό, ο Γουστέρες και η πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και η πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, την περασμένη εβδομάδα, δεν άλλαξε το Κυπριακό. Άλλαξε, όμως, τη διαδικασία με την οποία επιχειρεί να το επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό, ίσως είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα πίσω από τις δηλώσεις του, τις οποίες κυβέρνηση και αντιπολίτευση έσπευσαν να ερμηνεύσουν, μέσα από το δικό τους πολιτικό πρίσμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και η πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και η πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1

  •  02.08.2026 - 07:35
Χριστοδουλίδης για drones: Ο τουρκικός κατοχικός στρατός ενδεχομένως να ήθελε να στείλει κάποια μηνύματα

Χριστοδουλίδης για drones: Ο τουρκικός κατοχικός στρατός ενδεχομένως να ήθελε να στείλει κάποια μηνύματα

  •  02.08.2026 - 12:02
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Απάντηση «καρφί» στο ΑΚΕΛ για Μαλτέζο: «Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων»

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Απάντηση «καρφί» στο ΑΚΕΛ για Μαλτέζο: «Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων»

  •  02.08.2026 - 09:43
Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Μάχη για τη ζωή δίνει 17χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

  •  02.08.2026 - 08:07
Ελλάδα: Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία, φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες

Ελλάδα: Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία, φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες

  •  02.08.2026 - 11:16
Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου

Καλοκαιρινές δουλειές στην Κύπρο: Οι θέσεις με τους καλύτερους μισθούς - Πώς να αυξήσεις τις απολαβές σου

  •  02.08.2026 - 07:40
Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά

Καιρός: Ο υδράργυρος «χτυπά» 40άρι – Παραμένει η ζέστη πάνω από τα κανονικά

  •  02.08.2026 - 07:47
Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε, ο αγαπημένος ηθοποιός των «The Sopranos»

Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε, ο αγαπημένος ηθοποιός των «The Sopranos»

  •  02.08.2026 - 10:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα