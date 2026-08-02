Άννα Βίσση: Viral βίντεο από τις διακοπές της στο Αμάλφι – Η αντίδρασή της στην κάμερα που την εντόπισε

Το κυπριακό, ο Γουστέρες και η πραγματικότητα πίσω από το κυβερνητικό success story- Προϋποθέσεις και μεθοδολογία μέχρι την 5+1
Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, την περασμένη εβδομάδα, δεν άλλαξε το Κυπριακό. Άλλαξε, όμως, τη διαδικασία με την οποία επιχειρεί να το επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό, ίσως είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα πίσω από τις δηλώσεις του, τις οποίες κυβέρνηση και αντιπολίτευση έσπευσαν να ερμηνεύσουν, μέσα από το δικό τους πολιτικό πρίσμα.