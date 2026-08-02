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LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Viral βίντεο από τις διακοπές της στο Αμάλφι – Η αντίδρασή της στην κάμερα που την εντόπισε

 02.08.2026 - 11:40
Άννα Βίσση: Viral βίντεο από τις διακοπές της στο Αμάλφι – Η αντίδρασή της στην κάμερα που την εντόπισε

Οι καλοκαιρινές αποδράσεις της Άννας Βίσση συνεχίζονται εκτός Ελλάδας, με την αγαπημένη ερμηνεύτρια να επιλέγει αυτή τη φορά τις εντυπωσιακές ακτές του Αμάλφι για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

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Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, την περασμένη εβδομάδα, δεν άλλαξε το Κυπριακό. Άλλαξε, όμως, τη διαδικασία με την οποία επιχειρεί να το επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό, ίσως είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα πίσω από τις δηλώσεις του, τις οποίες κυβέρνηση και αντιπολίτευση έσπευσαν να ερμηνεύσουν, μέσα από το δικό τους πολιτικό πρίσμα.

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