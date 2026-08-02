Φωτιές στην Ελλάδα: Κρίσιμες ώρες για τη Βένιζα – Αγωνία να μη φτάσει σε Βίλια και Μέγαρα- Άρχισαν να επιχειρούν και αεροσκάφη

Σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων τις τελευταίες ώρες είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς μετά τις 13:00, που έπεσαν οι άνεμοι, επιχειρούν και 8 αεροπλάνα συνδυαστικά με τα 20 ελικόπτερα, που πετούσαν από το πρωί.

Κρίσιμες ώρες για τη Βένιζα – Με βαρέως τύπου οχήματα η πρόσβαση στα πύρινα μέτωπα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στην περιοχή της Βένιζας, κοντά στο Πόρτο Γερμενό, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά ενεργά μέτωπα, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Λόγω των αναζωπυρώσεων στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλι και Αγία Σκέπη με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο, την ώρα που τα εναέρια και επίγεια μέσα προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτία που για τρίτη μέρα μοιάζει ανεξέλεγκτη. Ακολούθησε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία και για τη βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις Αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην πιθανότητα το μέτωπο να περάσει τη χαράδρα και να κινηθεί προς τα Βίλια. Αν και κατά διαστήματα η αλλαγή της φοράς των ανέμων περιορίζει την εξάπλωση της φωτιάς, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο υψηλό,αναφέρει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη από το μέτωπο της φωτιάς.

Αγωνία για τον Κιθαιρώνα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία του Κιθαιρώνα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ελατοδάση της Αττικής. Η απώλειά του θα αποτελούσε σοβαρό οικολογικό πλήγμα, ενώ ήδη οι φλόγες έχουν καταστρέψει ελαιώνες και καλλιέργειες πολλών δεκαετιών, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στους κατοίκους της περιοχής.

Ο Κώστας Νούσης από την περιοχή μεταξύ Βένιζας και Λιακωτού περιγράφει ένα ενισχυμένο μέτωπο που καίει ελαιόδεντρα, ξερά χόρτα και πευκόφυτες εκτάσεις. Συνεχείς ρίψεις νερού πραγματοποιούν στο σημείο υπό αντίξοες συνθήκες ελικόπτερα, ωστόσο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι και ο πυκνός καπνός αναγκάζουν τα πληρώματα να πραγματοποιούν τις ρίψεις από μεγαλύτερο ύψος, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, δημιουργώντας γραμμές άμυνας ώστε να αποτραπεί το πέρασμα της φωτιάς στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου του Στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και επιχειρούν με επιχωματώσεις σε σημεία όπου η πρόσβαση των πυροσβεστών είναι αδύνατη. Οι δυσκολίες εντείνονται από τη μορφολογία του εδάφους, τη μεγάλη ποσότητα ξερής βλάστησης και τους θυελλώδεις ανέμους, που προκαλούν ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε και το 112, με μηνύματα εκκένωσης προς τους κατοίκους. Αρχικά ζητήθηκε η απομάκρυνση από τις περιοχές Κανδήλι και Αγία Σωτήρα προς τα Μέγαρα, ενώ ακολούθησε νέα ειδοποίηση για τους οικισμούς Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πεύκη και Άγιος Σαράντης, επίσης με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Με κατεύθυνση τη Μάνδρα και τη βιομηχανική ζώνη

Από τα Μέγαρα, όπου κινείται το μεγάλο μέτωπο που καίει πυκνό πευκοδάδος κοντά στη Μονή Παναχράντου, ο Κώστας Στάμου περιγράφει ότι η φωτιά λόγω των ανέμων κατευθύνεται προς τη Μάνδρα και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την σταματήσουν προτού επεκταθεί προς το αστικό ιστό της Πρωτεύουσας.

Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε στην Αττική έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καίγοντας πευκοδάσος, χαμηλή βλάστηση και αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ η περιοχή παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για προληπτικές εκκενώσεις οικισμών, ενώ έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος από τη Μονή Παναχράντου.

Δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες

Στη βιομηχανική ζώνη Μεγάρων, σε απόσταση 4 χλμ. από τη Βένιζα βρέθηκε η Στέλλα Χριστοδουλίδου με τη φωτιά να έχει πλησιάσει απειλητικά. Πυροσβέστες, εθελοντές και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες για να μην αφήσουν το πύρινο μέτωπο να περάσει τη Λ. Μεγάρων – Αλεποχωρίου.

Σε ετοιμότητα και επιφυλακή τα Βίλια

Με αδιάκοπες ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων, όπου η αγωνία των κατοίκων μεγαλώνει καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται προς τον οικισμό.

Κομβικό ρόλο στις επιχειρήσεις διαδραματίζουν οι δεξαμενές νερού που έχουν εγκατασταθεί έξω από τα Βίλια, στο σημείο όπου διασταυρώνεται ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Άγιο Νεκτάριο και Κιθαιρώνα. Από εκεί ανεφοδιάζονται διαρκώς τα ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις στις εστίες που παραμένουν ενεργές, κυρίως στην Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι.

Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην πιθανότητα το μέτωπο να περάσει τη χαράδρα και να κινηθεί προς τα Βίλια. Αν και κατά διαστήματα η αλλαγή της φοράς των ανέμων περιορίζει την εξάπλωση της φωτιάς, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο υψηλό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία του Κιθαιρώνα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ελατοδάση της Αττικής. Η απώλειά του θα αποτελούσε σοβαρό οικολογικό πλήγμα, ενώ ήδη οι φλόγες έχουν καταστρέψει ελαιώνες και καλλιέργειες πολλών δεκαετιών, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στους κατοίκους της περιοχής.

Ερήμωσε η Ψάθα – Φόβος για τις συνεχείς αναζωπυρώσεις

Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ψάθα, όπου συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό, δίχως να έχουν καεί σπίτι. Τα ελικόπτερα, όπως μεταδίδει η Πέγκη Μπρούσαλη, δίνουν διαρκή μάχη στα δύσβατα σημεία, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι αδύνατη, ενώ έχουν ήδη εκκενωθεί επτά περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Αλεποχώρι.

Πηγή: ΕΡΤ