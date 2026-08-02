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LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια της παράστασης - Δείτε βίντεο

 02.08.2026 - 12:59
Ζέτα Μακρυπούλια: Η έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της στα παρασκήνια της παράστασης - Δείτε βίντεο

Μία έκπληξη επεφύλασσαν στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της οι συνεργάτες της στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου.

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