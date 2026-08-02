Μπαράζ συλλήψεων στη Λεμεσό – Χειροπέδες σε 40 μετανάστες

Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση που διενεργήθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό, υπό το συντονισμό του Αρχηγείου Υ. Α&Μ, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 40 πρόσωπα για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έξι από τους συλληφθέντες αναμένεται να απελαθούν εντός της ημέρας ενώ για τους υπόλοιπους γίνονται ενέργειες, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, για άμεση απέλαση τους από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

Οι δράσεις της Αστυνομίας για πάταξη της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά.