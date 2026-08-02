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ΕΛΛΑΔΑ

Σε Πάστρα, Κρεμμύδι και Μαυράτα το πύρινο μέτωπο στην Κεφαλονιά, συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

 02.08.2026 - 15:48
Σε Πάστρα, Κρεμμύδι και Μαυράτα το πύρινο μέτωπο στην Κεφαλονιά, συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που καίει στην Κεφαλονιά με τα πύρινα μέτωπα που έχουν σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική, να είναι δύο: Το ένα από την περιοχή Πάστρα μέχρι το Κρεμμύδι και το δεύτερο μέτωπο στα Μαυράτα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν είναι ισχυρές και συγκεκριμένα στη μάχη της πυροσβέσης αυτή την ώρα είναι: 66 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη φωτιά που μέχρι αυτή την ώρα έχει κάψει έκταση περισσότερη από 6.000 στρεμμάτων οι Αρχές προχώρησαν σε μια σύλληψη.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου υπό τη συνεχή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση εμπρησμού από πρόθεση, που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 1 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:21, στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς, ήταν άμεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ο ηλικίας 44 ετών, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας. Ύστερα από τη διενεργηθείσα προανάκριση και τις σχετικές εντολές των εισαγγελικών Αρχών ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 642 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 952.026,36 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 257 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 228 (88,72%) είναι από αμέλεια και οι 29 (11,28%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για κάθε ύποπτη πυρκαγιά, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά μέσα και προχωρώντας άμεσα στη σύλληψη και παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων ενεργούν με πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα καθιστά σαφές ότι ο εμπρησμός από πρόθεση αποτελεί εγκληματική πράξη εξαιρετικής βαρύτητας και θα αντιμετωπίζεται χωρίς καμία ανοχή. Κάθε υπαίτιος θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί για τις συνέπειες των πράξεών του, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και απειλούν περιουσίες και κρίσιμες υποδομές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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