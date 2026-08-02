Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στη φωτιά της Ψάθας

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς έγινε γνωστό ότι συγκρούστηκαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Ψάθας.

Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell. ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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