Τραγωδία στην Αιδηψό: Νεκρή 68χρονη μετά από πρωινό μπάνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η άτυχη γυναίκα είχε πάει διακοπές στα λουτρά της Αιδηψού με δύο ακόμη φίλες της.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα για βοήθεια το Λιμενικό και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Η 68χρονη διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα