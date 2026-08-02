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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Νεκρή 68χρονη μετά από πρωινό μπάνιο

 02.08.2026 - 17:18
Τραγωδία στην Αιδηψό: Νεκρή 68χρονη μετά από πρωινό μπάνιο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/8) στην Αιδηψό όπου μία 68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία «Τρεις Μώλοι».

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η άτυχη γυναίκα είχε πάει διακοπές στα λουτρά της Αιδηψού με δύο ακόμη φίλες της.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα για βοήθεια το Λιμενικό και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Η 68χρονη διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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