«Καμίνι» η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες- Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Οπως αναφέρεται, η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 14:00 μέχρι τις 17:00 της Δευτέρας.